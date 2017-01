Im Glaspalast die Kugel gestoßen

Mit einer herausragenden Kugelstoßweite und einer Verbesserung seiner persönlichen Bestweite um mehr als einen Meter startete Kugelstoßer Nico Maier vom Sportring Yburg Steinbach in die neue Wettkampfsaison.

Der Schützling von Trainer Hermann Oser begann den Wettbewerb mit 17,85 Meter - zwanzig Zentimeter mehr als sein Hausrekord. Und das sollte die schlechteste Weite an diesem Tag sein. Danach folgte eine Serie von fünf Stößen über 18 Meter. Mit 18,35 und 18,34 Meter war ihm bereits nach dem Vorkampf der Titel nicht mehr zu nehmen. Im vierten Versuch folgte die Tagesbestweite von 18,68 Meter. Der Lohn neben dem neuen Rekord waren Goldmedaille und Titel mit einem Vorsprung von satten 3,35 Metern.

Gleich zwei Goldmedaillen ersprinten konnte sich Justus Baumgarten vom SCL-Heel Baden-Baden. Das Langsprint-Talent setzte sich sowohl über 200 Meter als auch über 400 Meter gegen die gute Konkurrenz durch. Deutlich überlegen war Baumgarten bei seinem Start über die zwei Hallenrunden. In 50,67 Sekunden war er fast eine ganze Sekunde schneller als der Zweitplatzierte. Knapp drei Stunden später kniete der Kurstädter erneut im Startblock für den Vorlauf über 200 Meter. In 23,05 Sekunden spulte er die Hallenrunde souverän herunter und qualifizierte sich als Schnellster für das Finale am frühen Abend. Dort egalisierte er seine Zeit auf die Hundertstelsekunde und holte sich seinen zweiten Titel.

Nicht ganz so gut lief es für seine Vereinskameradin Leia Braunagel. Die Diskuswurfspezialistin testete in der Halle mit der Kugel und kam im ersten Durchgang auf 14,05 Meter. Weiter ging es dieses Mal aber nicht mehr und am Ende belegte sie den fünften Platz. Ebenfalls nicht in die Medaillenränge kam Stabhochspringer Paul Stößer von der LAG Obere Murg. Im zweiten Versuch übersprungene 3,50 Meter waren dieses Mal sein Höchstes.

Christine Vollmer (TV Bühl) belegte über 1 500 Meter in 5:26,55 Minuten den siebten Platz.(rawo)