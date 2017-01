Keine Chance für Dauerrivalen Die Jugend des Badmintonvereins Rastatt bestritt ihr erstes Turnier in diesem Jahr. In Konstanz wurden die südostdeutschen Meister in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed gekürt. Xenia Kölmel sicherte sich zweimal Silber und einmal Bronze. Lea Schirmer musste sich in ihrem ersten Spiel gleich mit der an Position vier gesetzten Christina Weigert messen. Ambitioniert ging Schirmer in das Turnier. Sie konnte den ersten Satz lange ausgeglichen gestalten, bevor sie unglücklich mit 17:21 verlor, teilt der Verein mit. Schirmer fand im zweiten Satz nicht mehr ins Spiel zurück und musste sich der Favoritin geschlagen geben. An der Seite ihrer Doppelpartnerin Mathilde Kervio vom BSV Eggenstein-Leopoldshafen gewann sie das erste Doppel gegen die sächsische Paarung Leonie Hänsel und Tammy-Lee Pusch. Gegen die späteren Turniersieger Monika Weigert und Indira Dickhäuser musste die Rastatterin letztendlich aber die Segel streichen. Für Xenia Kölmel, die sich für alle drei Disziplinen qualifizieren konnte, begann das Turnier mit dem Mixed. Sie und ihr Partner Janis Machauer vom BSC Waghäusel ließen ihren Dauerrivalen Kipke und Stoll keine Chance und konnten das Spiel in zwei Sätzen für sich entscheiden. In der darauffolgenden Partie mussten sie sich allerdings Niclas Kirchgeßner vom BSV Eggenstein-Leopoldshafen und Marcia Motarelli (Schopfheim) klar geschlagen geben, so dass sie sich noch die Bronzemedaille sichern konnten. Im Einzel gelang Kölmel gegen Tammy-Lee Pusch und Laura Stoll der Einzug ins Halbfinale. Dort traf sie auf die an Position zwei gesetzte Indira Dickhäuser vom VfB Friedrichshafen. Auch sie schlug Kölmel klar mit 21:13 und 21:10. Im Endspiel wartete Regionalligaspielerin Monika Weigert vom bayrischen Verein Neuhausen-Nymphenburg. In einem hartumkämpften Spiel musste Kölmel in beiden Sätzen jeweils in der Verlängerung (22:24, 20:22) ihrer Gegnerin den Vortritt lassen. Im Doppel trat Kölmel nicht wie gewohnt an der Seite von Lea Hess vom VfB Friedrichshafen an, sondern mit Christina Weigert aus Bayern. Die ersten beiden Gegner konnten beide ausschalten, so dass sich im Finale die Geschwister Christina und Monika Weigert gegenüberstanden. Dabei konnte die ältere Schwester Monika das glücklichere Ende für sich verbuchen. Kölmel qualifizierte sich mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille für die deutsche Meisterschaft im Februar in Bad Vilbel in allen drei Disziplinen. Nicht nur die Jugend, auch die Senioren des BV Rastatt sind zurück in der Halle. In der Rückrunde am Samstag empfängt die erste Mannschaft ab 14 Uhr den Tabellenletzten aus Gerlingen. Ab 15 Uhr spielt die zweite Mannschaft gegen den SSV Ettlingen. Die dritte Mannschaft bestritt bereits den vereinsinternen Vergleich gegen die fünfte Mannschaft, den sie mit 8:0 für sich entschied. Im Abendspiel treten sie nun gegen die TUS Bietigheim II an. Zu einem weiteren vereinsinternen Match kommt es zwischen der fünften und der vierten Mannschaft. (red)

