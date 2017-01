"Fed-Express" überrollt Zverev

Mischa Zverev befand sich im Gefühlschaos. Als seine traumhafte Reise nach einer Lehrstunde des Maestros abrupt beendet war, schwankte der Überraschungs-Viertelfinalist der Australian Open zwischen Stolz und Enttäuschung. "Das war das schönste Turnier meines Lebens, ich habe hier wunderbare Tage erlebt. Aber am Ende hätte ich ihn schon gerne ein bisschen mehr genervt", sagte Zverev nach dem recht glatten 1:6, 5:7, 2:6 gegen den Schweizer Roger Federer: "Ich hatte einen guten Sitzplatz bei der Show von Federer." Das geplante Offensiv-Feuerwerk des Hamburgers zündete in der Night Session diesmal nicht. 75 Mal stürmte der in Melbourne als Serve-and-Volley-Veteran gefeierte Zverev in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale ans Netz. Heraus sprangen dabei allerdings nur 30 Punkte. Der "Fed-Express" überrollte ihn vor allen Dingen im ersten Satz, der nur 19 Minuten dauerte. "Danach habe ich in meine Box geschaut, und alle haben sich schlapp gelacht", erzählte Zverev über die ungewöhnliche Reaktion von Papa Alexander senior, Mutter Irena und Bruder Alexander junior. Zwar kämpfte sich der Weltranglisten-50. zwei Tage nach seinem Achtelfinal-Coup gegen den topgesetzten Briten Andy Murray zurück. Am Ende war Grand-Slam-Rekordsieger Federer vor 15000 begeisterten Zuschauern aber einfach eine Nummer zu groß. Einiges an Lob hatte der 35-Jährige, der morgen im Halbfinale auf seinen Landsmann Stan Wawrinka (Nr. 4) trifft, trotzdem für Zverev übrig. "Das war ein unglaubliches Turnier von Mischa. Es ist toll, solche Karrieren zu sehen und mitzuerleben, wie Spieler nach vielen Verletzungen wieder so zurückkommen", meinte Federer, der Zverev mit 65 direkten Gewinnschlägen zermürbte. Bezeichnend, dass der Linkshänder mit dem Retro-Stil bereits während des Matches an die Zukunft dachte. "Ich habe darüber nachgedacht, was ich künftig noch verbessern kann", sagte Zverev, als er später im fensterlosen Bauch der Arena saß. Die Tatsache, dass er nach dem Turnier erstmals in den Top 35 stehen wird, ließ den Hobby-Piloten mit russischen Wurzel keineswegs abheben. "Ich befinde mich noch nicht am Limit. Aber ich bin vorsichtig, was Prognosen betrifft", sagte Zverev. Er ist ein gebranntes Kind. Schon vor acht Jahren - damals war "Misch" die Nummer 45 der Welt - prophezeite man ihm eine große Karriere. Doch der Bruch des rechten Handgelenks, angebrochene Rippen, ein Bandscheibenvorfall, Rückenprobleme und der Anriss der Patellasehne sowie die pure Lust am Leben abseits des Tennisplatzes warfen die Pläne über den Haufen. Auf den Geschmack ist er in den vergangenen anderthalb Wochen allerdings schon gekommen. Es habe sich "schön angefühlt", in der zweiten Woche eines Grand Slams zu stehen. "Und wenn ich gesund bleibe, kann ich vielleicht auf dieser Höhe bleiben", meinte Zverev. In den Tagen von Melbourne hat sich der Spätzünder in die Herzen der Australier gespielt. Die Medien feierten ihn, der 2015 nur noch die Nummer 1067 der Weltrangliste war. Zverev wirke "wie ein erfrischendes Relikt aus der Vergangenheit", schrieb die Tageszeitung "The Australian". Die nächste Herausforderung wartet bereits auf den 29-Jährigen. Erstmals seit acht Jahren wurde er wieder in das Davis-Cup-Team berufen, das vom 3. bis 5. Februar in Frankfurt gegen Belgien spielt. Auch Bruder "Sascha" ist mit dabei. "Ich freue mich riesig darauf. Und ich werde mich wohler fühlen als noch vor Jahren", sagte Zverev. Der Grund: "Mittlerweile kann ich besser mit Druck umgehen." Was nicht zuletzt an seiner märchenhaften Reise von Melbourne liegt. (sid)

