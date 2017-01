Verstärkungen der United Colors schlagen voll ein Nach einer positiven Vorrunde mit dem vierten Tabellenplatz im Aufstiegsjahr haben sich die Baden-Badener Basketballer in der Winterpause mit zwei namhaften Spielern verstärkt. Von den PS Karlsruhe Lions konnten sie Michael Baumer und Sahin Charles Belle in die Kurstadt lotsen. Da sie in der sehr ausgeglichenen Landesliga im oberen Drittel stehen und ihre fünf Niederlagen in zwölf Spielen - mit Ausnahme des Misserfolgs gegen den Klassenprimus Lörrach - allesamt sehr knapp ausfielen, entschloss sich die sportliche Leitung laut Mitteilung des Vereins, den Ausfall des Spielertrainers Djodjic mit Spieler zu kompensieren, die dessen Position ausfüllen können. Michael "Mike" Baumer trat im Dezember noch in der zweiten Bundesliga für die PSK Lions an. Auch Sahin Charles Belle durfte dort schon schnuppern. Beide eignen sich für die Position des Spielmachers, sind aber auch auf anderen Positionen variabel einsetzbar sind. Im ersten Rückrundenspiel vergangene Woche verloren die Kurstädter zwar in Emmendingen mit 77:81. Mit fortschreitendem Training der neuen Formation waren in Freiburg aber die ersten Früchte bereits zu erkennen. Beim 99:66-Sieg am Samstag bei TV Freiburg-Herdern gelang den United Colors die Revanche für die Heimniederlage der Vorrunde. Von Anfang an nahm das Team unter der Leitung von Spielmacher Baumer, der mit 36 Punkten bester Werfer war, das Heft in die Hand und gewann das erste Viertel mit 18:32. Bis zur Halbzeit (30:61) nahmen die Baden-Badener das Tempo nicht mehr raus. Im dritten Viertel mit dem dicken Polster im Rücken verwaltete man über ein 45:81, den nie gefährdeten Sieg. Nächsten Samstag empfangen die United Colors Tabellenführer CVJM Lörrach um 19 Uhr im Schulzentrum West. Bei diesem Spiel entscheidet sich, ob sie weiterhin im oberen Drittel mithalten können. Unterdessen festigte die zweite Mannschaft ihren dritten Tabellenplatz mit einem 43:64-Erfolg im Auswärtsspiel bei der PSG Pforzheim II. Bester Werfer war Dirk Six mit 24 Punkten. Die zweite Baden-Badener Mannschaft ist damit dieses Jahr erstmals zu den Aufstiegsspielen in die Bezirksliga berechtigt. (red)

