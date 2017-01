Medaillenflut im Alohra-Bad Das Schwimmteam des TV Bühl war am vergangenen Wochenende mit einer großen Mannschaft nach Rastatt zur 40. Auflage des traditionellen Neujahrs-Schwimmfestes gereist. Die Trainer schickten 42 Athleten im Alohra-Bad auf die Bahn, die insgesamt 269 Einzelstarts absolvierten und in sieben Staffeln antraten. Für die Teilnehmer des Jahrgangs 2009 Elise Gonda, Helena Jurack, Nils Braun und Niklas Horeth war es der erste große Wettkampf, zu dem sie antreten durften, teilt der Verein mit. Jeder wurde mit einer Teilnehmermedaille ausgezeichnet, Braun (Gold und Bronze), Horeth (Bronze) und Jurack (Silber und Bronze) durften sich zudem noch über zusätzliche Plaketten freuen. Der Jahrgang 2008 war vertreten durch Svenja Böhm, Juliane Leppert, Diana Simonova, Zoe Kühnen, Kilian Baumert, Hannes Kaiser und Helena Langner, welche sich einen tollen zweiten Platz über 50 Meter Rücken erkämpfte. Die Starter des Jahrgangs 2007 hatten in Rastatt schon deutlich mehr Starts zu absolvieren. Allen voran Jascha Frank, der bei zehn Starts fünf Gold- und drei Silbermedaillen abräumen konnte. Ebenfalls erfolgreich war Silas Braun mit einer goldenen und zwei silbernen Auszeichnungen im Rastatter Alohra-Bad unterwegs. Ciara-Luna Hensel und Anna Hagel belohnten sich mit neuen persönlichen Bestzeiten über alle geschwommenen Strecken und Maksim Enderle zeigte ansprechende Leistungen über Rücken und Freistil. Im Jahrgang 2006 hatte Franziska Roth bei fünf Starts mit tollen Zeiten gleich viermal die Nase vorn, Jonas Müller schlug über 100 Meter Rücken als Erster an und krönte seinen Wettkampf mit einer Finalteilnahme und dem Gewinn einer Bronzemedaille über 50 Meter Schmetterling in 40,19 Sekunden. Josefine Horn schwamm bei jedem ihrer Starts persönliche Bestzeiten und verbuchte vier Goldmedaillen für sich. Sina Kühn konnte über 50 Meter Brust Bronze gewinnen und Tim Huck startete zum ersten Mal über je 50 Meter Freistil und Rücken. Erfolgreichste Schwimmerin im Jahrgang 2005 war Hanna Seiter, die zweimal als Erste und dreimal als Zweite ausgezeichnet wurde. Anina Metzinger zeigte mit einem ersten und zwei zweiten Plätzen, wozu sie in der Lage ist. Stefanie Fiala überzeugte mit Silber im Finale über 50 Meter Schmetterling, und Noah Huber freute sich über einen Sieg und vier Silbermedaillen. Julia Kusserow und Rik Tausend pflügten sich im Jahrgang 2004 besonders schnell durchs Wasser. Beide konnten vier Goldmedaillen erkämpfen und schwammen fast durchweg neue persönliche Bestzeiten. Fast ebenso erfolgreich war Joelina Fichtner mit dem Gewinn von zwei Gold- und drei Silberplaketten, dicht gefolgt von Philippa Seiler und Johannes Hauser, die beide am Ende des Wettkampfes je eine Gold- und vier Silbermedaillen einpackten. Annalena Müller komplettierte die Ausbeute dieses Jahrgangs mit drei Bronzemedaillen. Nathalie Gutheil und Emely Kölmel, die Vertreterinnen des Jahrgangs 2003, zeigten sich besonders gut aufgelegt. Gutheil konnte bei jedem ihrer sechs Starts als Schnellste aus dem Wasser steigen und erzielte im Finale über 50 Meter Freistil einen guten vierten Platz. Kölmel hatte bei sieben Starts fünfmal die Nase vorn, wurde zweimal Zweite und fügte im Finale über 50 Meter Brust ihrer Medaillensammlung noch eine Bronzeplakette hinzu. Giulia Goerigk dominierte erwartungsgemäß den Jahrgang 2002. So gewann sie zehn Goldmedaillen in ihrer Jahrgangswertung, siegte zudem im offenen Finale über 50 Meter Rücken und wurde in den drei weiteren Finalläufen jeweils mit Silber belohnt. Sarah Hauser freute sich über Silber über 100 Meter Brust, und Marie Stange verpasste mit zwei fünften Plätzen das Podest knapp. Im Jahrgang 2001 ging Jonas Seiler für das Schwimmteam an den Start und kehrte mit fünf goldenen und drei silbernen Medaillen nach Bühl zurück, wobei er sich besonders erfolgreich über die Rückenstrecken zeigte.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben