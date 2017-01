Souveräner Sieg

Mit einem deutlichen 7:1 gewann die Mannschaft der BSG Sinzheim/Bühl - gebildet aus den Badmintonabteilungen des TB Sinzheim und des Ski Club Bühl - das Nachholspiel gegen den TV Neuenbürg und konnte sich dabei um einen Tabellenplatz verbessern. Das Spiel, das aus Termingründen verschoben werden musste, war gleichzeitig das letzte Spiel vor dem Start der Rückrunde. In der anstehenden Rückrundehat die BSG ausschließlich Heimspiele, in denen das Team laut Mitteilung der BSG bereits in der vorigen Saison sehr stark agierte. Dies lässt auf eine gute Platzierung in der Bezirksliga Nordschwarzwald hoffen.

Lediglich Damendoppel kampflos abgegeben

Im Spiel gegen Neuenbürg konnte die BSG beide Herrendoppel zu Beginn für sich entscheiden. Sebastian Honselmann und Christian Rodrian siegten deutlich mit 21:7 und 21:13, während Balamurugan Manoharan und Felix Baumann es etwas spannender machten, aber letztendlich in drei Sätzen mit 18:21, 21:12 und 21:11 gewinnen konnten. Da die BSG kein Damendoppel an den Start bringen konnte, war dies der einzige Punkt des Tages, der kampflos an den TV Neuenbürg ging.

Das Mixed holten Silke Eisele und Felix Baumann in zwei Sätzen mit 21:18 und 21:17 für die BSG. Auch gingen sämtliche Einzel an die BSG. Sebastian Honselmann siegte mit 21:14 und 21:13, Christian Rodrian mit 21:15 und 21:12, und Balamurugan Manoharan mit 21:18 und 21:12. Silke Eisele gewann das Dameneinzel in zwei Sätzen mit 21:5 und 21:11 und machte so den hohen 7:1-Sieg des BSG-Teams komplett.

Im ersten Spieltag der Rückrunde geht es am Samstag um 15 Uhr in der Sinzheimer Altenburghalle gegen die TuS Bietigheim II und um die ersten Punkte in der eigenen Halle.(red)