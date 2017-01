Seiler bleibt beim TVB Kräftig durchatmen können die Verantwortlichen des TV Bühlertal: Nathaniel Seiler, der Vorzeigeathlet des TVB, bleibt dem Verein ein weiteres Jahr erhalten. Dies war lange Zeit unklar, da ihn sowohl andere Vereine abwerben wollten, als auch die finanzielle Unterstützung lange Zeit nicht geklärt war. Jedoch konnten die Verantwortlichen laut Verein eine für beide Seiten passende Lösung finden. Ohne entsprechende Sponsoren wäre es nicht möglich gewesen, den Athleten zu halten, verdeutlichen die Verantwortlichen. "An solch einem Talent sind die ,großen' Vereine, die ganz andere finanzielle Möglichkeiten als der Turnverein Bühlertal haben, selbstverständlich interessiert. Geld spielt eine große Rolle, da es zahlreiche Reisen - zu Trainingslagern und Wettkämpfen - auf der ganzen Welt zu finanzieren gilt", ist aus den Reihen des TVB zu hören. Derzeit weilt Nathaniel Seiler mit der deutschen Nationalmannschaft um Bundestrainer Ron Weigel im Trainingslager in Südafrika. Dort soll der Grundstock für die Saison 2017 gelegt werden. Zusammen mit den anderen deutschen Spitzengehern wie dem Deutschen Meister im 50-Kilometer-Gehen, Carl Dohmann vom SC Heel Baden- Baden und dem Olympiafünften Christopher Linke (SC Potsdam), bereitet er sich auf die Europameisterschaften im August in London vor. "Es spricht für Seilers Talent, dass ihn der Bundestrainer mit nach Südafrika genommen hat", freut man sich in Bühlertal.(red)

