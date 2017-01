Erster Wettkampf - erster Sieg

Tübingen



Mit Hüftfeger zum Sieg Tübingen (red) - In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm sicherte sich der Sinzheimer Judoka Joel Keppler (Foto: pr) in Tübingen den Titel in der baden-württembergischen Einzel-Meisterschaft im Judo in der Altersklasse unter 21 Jahren. Mit seiner Spezialtechnik holte er den Sieg.