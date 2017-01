Letzte Chance für die HSG

Drei Minuspunkte trennen die HSG vom Spitzenduo. Die Rechnung ist deshalb einfach: Bei einer Niederlage gegen MuKu muss die von Thomas Schaal betreute Mannschaft die Segel streichen. Behalten seine Schützlinge dagegen die Oberhand, sitzt die HSG fester denn je im Boot der Titelkandidaten, zu denen noch die SG Steinbach/Kappelwindeck II (14:8) zu zählen ist.

"Als Primus der Liga und eingespieltes Team mit sehr variablem Angriffsspiel ist wohl die SG etwas favorisiert", schränkt Thomas Schaal die eigenen Erfolgsaussichten ein, um im nächsten Atemzug Selbstbewusstsein zu demonstrieren: "Aber uns ist in eigener Halle alles zuzutrauen." Den Spitzenreiter hält er nicht für unverwundbar: Auch die SG könne, wie jede andere Mannschaft auch, Schwierigkeiten bekommen. Allerdings weiß Schaal auch: "Einmal im Rollen, sind sie schwer zu schlagen." Der obligatorische Nachsatz darf auch hier nicht fehlen: "Wir aber auch."

Das vermeintlich leichteste Los an diesem Wochenende haben die Panthers Gaggenau. Der Tabellenzweite tritt am Sonntag bei Schlusslicht Ottersweier II (5:19) an, der vermutlich größere Gegner dürfte aber Schlendrian oder Bruder Leichtfuß heißen. "Es folgen sicherlich noch schwerere Aufgaben in der Rückrunde", weiß auch Trainer Christian Kohlbecker. Er verweist aber gleichzeitig auf die latente Gefahr, die TSO zu unterschätzen. Es gelte, nicht leichtfertig Punkte liegen zu lassen, möchte Kohlbecker einem Ausrutscher vorbeugen. "Der Gegner kämpft um den Klassenerhalt und wird besonders zu Hause motiviert und kampfstark auftreten." Deshalb sei von Beginn an die richtige Einstellung gefordert.

Auch sein Gegenüber Marcel Röll denkt an die Köpfe seiner Spieler, wenn er ankündigt: "Wir werden alles daran setzen, die Panthers so lange wie möglich zu ärgern, um auch Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben zu tanken." Ein psychischer Knacks, etwa durch eine hohe Niederlage, würde die ungemütliche Situation nur unnötig verschärfen.

Intakt ist das Seelenleben beim TuS Memprechtshofen (7:17), der sich zuletzt gegen die Sinzheimer Reserve endlich mit einem Heimsieg belohnte. Nun können die "Römer" dem schwächelnden Tabellennachbarn HSG Hardt II (10:16) auf die Pelle rücken. Die Hausherren indes möchten ihren Negativlauf von vier Niederlagen in Folge beenden und wieder eine Siegesserie starten. Bereits zum Saisonstart hatte die HSG vier Pleiten am Stück hinnehmen müssen, um danach fünf Partien nacheinander zu gewinnen. Mit der SG Muggensturm/Kuppenheim III (7:17) ist auch das dritte Kellerkind im Einsatz. Gegen die auswärtsschwache SG Freudenstadt/Baiersbronn (13:11) muss der Aufsteiger nicht chancenlos sein. Den Spieltag beschließen der TuS Helmlingen II und Ottenhöfen II (beide 10:14). "Den Hebel umlegen und wieder in die Erfolgsspur finden", heißt die Vorgabe von TuS-Teamsprecher Michael Hänsel nach bislang zwei Niederlagen in diesem Jahr.(maha)