Rhinos beim Spitzenreiter

Für den ESC Hügelsheim geht es sechs Spieltage vor Ende der Vorrunde langsam aber sicher in die heiße Phase. Die Ausgangslage für den Playoff-Anwärter ist gut. Derzeit stehen die Baden Rhinos auf Platz vier, welcher für die Halbfinal-Qualifikation reichen würde. Dabei hat man noch alles selbst in der Hand und ist nicht auf Schützenhilfe anderer Teams angewiesen.

Dennoch ist der Schlussspurt spannender denn je. Bietigheim sitzt punktgleich aber mit einem ausgetragenen Spiel mehr im Nacken. Auch der Gegner vergangener Woche Stuttgart liegt nur vier Punkte zurück. Die Rebels mussten sich den Rhinos nach Penaltyschießen geschlagen geben, können sich aber bereits heute Abend gegen den EHC Zweibrücken wieder herankämpfen.

Der Tabellenführer ist auch der nächste Gegner der Rhinos am Sonntag (19 Uhr) in der Rosenstadt. Zu Hause sind die Hornets normalerweise eine Macht und haben vor zwei Wochen Serienmeister Heilbronn mit 6:3 nach Hause geschickt. Umso überraschender war deshalb die 2:3-Heimpleite am letzten Spieltag gegen das derzeitige Überfliegerteam aus Eppelheim. Dies zeigt aber auch, dass die Hornets in eigener Halle schlagbar sind. Voraussetzung ist aber eine stabile Defensive und eine herausragende Torhüterleistung. Können die Rhinos am Sonntag beides abrufen und im Sturm gewohnt treffsicher agieren, ist ein Punkterfolg durchaus möglich. Die Nashörner reisen mit breiter Brust und sechs Siegen in Folge, allerdings auch personell geschwächt an. Verteidiger Sebastian Wolf sowie Center Dennis Walther fehlen sicher, hinter Topscorer Cedrick Duhamel steht krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen. Aber auch Zweibrücken hat gegen Eppelheim nicht nur die Punkte, sondern auch zwei Spieler verloren. Abwehrhüne Felix Stokowski und Stürmer Marc Lingenfelser mussten vorzeitig abbrechen. ESC-Trainer Pavol Jancovic hat unabhängig von alledem die Marschroute vorgegeben: "Wir müssen Zweibrückens Spielaufbau unterbinden und sehr viel laufen. Nur wenn wir um jeden Zentimeter Eis kämpfen, haben wir eine Chance auf einen Punkterfolg". (ndm)