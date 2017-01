Hoffen auf Halogen

Frank Schulmeister hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Trotz der unerwarteten und gleichsam unnötigen Niederlage beim Kellerkind Ottenheim ist der Aufstiegszug nach Einschätzung des Trainers der Südbadenliga-Handballer des BSV Phönix Sinzheim noch lange nicht abgefahren. Damit die Endstation Oberliga aber nicht am Horizont verschwindet, ist ein Heimsieg des Tabellenvierten gegen den Spitzenreiter TuS Altenheim Pflicht.

Das weiß natürlich auch Schulmeister, der nicht nur Optimist, sondern auch ein Freund klarer Worte ist: "Wenn wir oben dranbleiben wollen, müssen wir die zwei Punkte holen." Dafür muss die Chancenverwertung im Vergleich zum Auftritt in Ottenheim allerdings deutlich besser werden: 15 Hochkaräter hat sein Team in der Offensive verballert und obendrein in der entscheidenden Phase gleich drei Siebenmeter nicht verwandelt. "Es wird Zeit, dass einigen Spielern ein Licht aufgeht", fordert Schulmeister in diesem Zusammenhang. Passender wäre allerdings ein Halogenstrahler, denn Altenheim stellt nicht nur eine sehr starke Abwehr, sondern verfügt in Philipp Grange auch über einen erstklassigen Keeper.

Deutlich erfreulicher verlief der handballerische Jahresauftakt für die SG Muggensturm/Kuppenheim, zumindest auf den ersten Blick. Im Achtelfinale des deutschen Amateurpokals räumte das Team von Kalman Fenyö den Badenligisten TV Hardheim aus dem Weg und trifft nun an Fasnacht im Viertelfinale auf den ambitionierten Bayernligisten Waldbüttelbronn. "Eine schöne Geschichte", war der Achtelfinalerfolg laut MuKu-Trainer, allerdings eine, die äußert teuer erkauft werden musste. "Julian Schlager ist aus knapp zwei Metern Höhe auf die Hüfte gefallen und kann derzeit kaum laufen", berichtet Fenyö. Neben dem Schlüsselspieler im Rückraum hat es auch Kreisläufer Mathias Herbst erwischt, dem ein mehrwöchiger Ausfall droht. Diagnose: Mindestens ein Syndesmoseband ist gerissen.

Doch damit nicht genug: Jan-Philipp Valda - eine weitere Rückraumwaffe - ist durch einen eingerissenen Meniskus gehemmt, die linke Wurfschulter von Daniel Schunk macht nach wie vor Probleme und Keeper Pascal Fuchs liegt mit einer Grippe darnieder. Die Vorzeichen vor dem morgigen Auswärtsspiel beim TuS Schutterwald sind also alles andere als gut, zumal die Hausherren nach Startschwierigkeiten ordentlich ins Rollen gekommen sind. "Das wird ein sehr schweres Spiel, aber wir sind auf keinen Fall chancenlos", gibt sich Fenyö kämpferisch und sagt: "Ich bin voll positiv." Vielleicht weil er weiß, dass "wir noch ein paar Asse im Ärmel haben". Im Kampf um den Aufstieg sollten diese Karten im besten Fall stechen, denn nach der Auswärtsaufgabe beim TuS steht in der Wolf-Eberstein-Halle das Duell gegen Steißlingen an, in drei Wochen steigt das Derby gegen Sinzheim. Fenyös Prognose: "Dann ist einiges entschieden."

Böse erwischt hat es am vergangenen Wochenende auch den TuS Helmlingen. Zwar nicht verletzungstechnisch, dafür ist nach der knappen Niederlage in Waldkirch aber die beeindruckende Auswärtsserie der Hanauerländer gerissen. Als besonders bitter empfand TuS-Trainer Dragi Paunovic die Niederlage, weil das entscheidende Gegentor erst Sekunden vor Schluss fiel und sein Team sich trotz mäßiger Leistung in die Nähe eines Punktgewinns gekämpft hatte. "Am Ende haben Cleverness und Glück gefehlt", so Paunovic. Insofern ist der TuS vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Phönix-Bezwinger Ottenheim - einem direkten Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg - unter Druck. Doch der Trainer verspricht: "Wir werden alles dafür tun, dass die Punkte in Helmlingen bleiben!"