Ballstreichler sind klar im Vorteil

Seit sechs Tagen ist der Pokal in den sicheren Händen von Herbert Nold. Nach der Auslosung für den 36. BT-Mittelbaden-Cup am Montag durfte der Abteilungsleiter Fußball des SV Niederbühl/Donau das Objekt der Begierde mit nach Hause nehmen. Von den ganz wichtigen Trophäen des Weltfußballs ist bekannt, dass Gewinner das Edelmetall nach großen Triumphen gern mal zum Schlafen mit ins Bett nehmen. Ob auch Nold die Gelegenheit zum Pokal-Kuscheln genutzt hat, ist nicht überliefert, sehr wahrscheinlich ist hingegen, dass morgen ein anderes Team den Pokal mit nach Hause nehmen darf.

Denn obwohl der SV Niederbühl als Ausrichter des Hallen-Highlights amtierender Futsal-Bezirksmeister ist, kommt der Kreisligist in der eigenen Sporthalle über eine Außenseiterrolle nicht hinaus. Dass weiß natürlich auf SVN-Chef Nold. Ganz chancenlos sind die Hausherren in Gruppe D allerdings nicht. Neben dem Derby gegen den stets hoch gehandelten SV 08 Kuppenheim, der den Cup bereits sieben Mal gewinnen konnte (siehe zum Thema), stehen Vorrundenspiele gegen den Bühler Stadtmeister SV Weitenung und den TSV Loffenau auf dem Programm. "Platz zwei in der Gruppe ist drin", findet auch Nold. Dieser würde zum Einzug ins Viertelfinale reichen.

In der Favoritenrolle sieht Nold die Techniker-Truppe des 1. SV Mörsch, doch deren Trainer Dietmar Blicker wiegelt ab: "Davon sind wir weit entfernt." Der Verbandsligist muss auf einige Hallenspezialisten verzichten, nimmt das Turnier aber ernst: "Das ist eine super Veranstaltung." Mit dem Derby gegen RW Elchesheim und den Duellen gegen Landesligist SV Sinzheim sowie Kurstadtmeister FV Baden-Oos hat die Gruppe C in der Tat einige Hämmer parat.

Im vergangenen Jahr stemmte einigermaßen überraschend der FV Muggensturm nach einem 2:1-Finalsieg gegen Elchesheim den von der Volksbank Baden-Baden Rastatt gesponsorten Pokal in die Höhe. Trotz des Vorjahressieges ist die "Macht vom Federbach" in Gruppe B nicht favorisiert, immerhin tummeln sich dort die Landesligisten Rastatter SC/DJK und Spvgg Ottenau sowie der FV Steinmauern.

Zu einem Glanzpunkt der Vorrunde dürfte sich das vorletzte Duell in der Gruppe A entwickeln, wenn der Verbandsligist SV Bühlertal den eine Klasse tiefer angesiedelten Rivalen VfB Bühl zum Tänzchen bittet. "Wir spielen gern in der Halle", sagt SVB-Trainer Michael Santoro, der sich über die zusätzliche Trainingseinheit und auf die Gespräche mit Trainerkollegen am Rande des Spielfelds freut. Die Vorfreude auf das Spektakel unterm Dach ist auch deshalb so groß, weil der SVB meist um den Sieg mitspielt. "Wir wollen mindestens so gut abschneiden wie bei den bisherigen zwei Turnieren der Saison", so Santoro - bei der eigenen Veranstaltung im Dezember reichte es zu Platz zwei, der Hans-Trautmann-Cup in Bühl wurde gewonnen. Der mehrfache Cup-Champion und amtierende Barockstadtmeister FC Rastatt 04 sowie Landesligist FC Phönix Durmersheim sind vom technischen Vermögen aber durchaus in der Lage, den zwei Favoriten aus dem Süden des Bezirks ein Bein zu stellen.

Apropos Technik: In diesem Jahr sind in besonderem Maße die Ballstreichler der 16 Mannschaften gefordert, denn in der Niederbühler Sporthalle wird ohne Bande gespielt. Diese sorgt in der Regel zwar dafür, dass das Spiel an Tempo gewinnt, sie verzeiht aber auch den ein oder anderen ungenauen Pass beziehungsweise Stockfehler bei der Ballannahme. "In der Halle ist kein Platz für Bolzer", sagt daher Herbert Nold. Neben den Gedanken um die sportlichen Aspekte hat der SVN-Abteilungsleiter jede Menge Organisatorisches um die Ohren. Allerdings muss er das Projekt Mittelbaden-Cup nicht alleine Schultern: Mehr als 60 Personen werden morgen ab 10 Uhr dafür sorgen, dass auf und neben dem Feld alles flutscht. Und wer weiß, vielleicht wird der Aufwand am Ende sogar doch mit dem Pokal gelohnt.