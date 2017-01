"Es bleibt ganz viel nicht planbar"

Am 3. Januar leitete Mirko Slomka sein erstes Training als neuer Cheftrainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC, an diesem Sonntag nun (13.30 Uhr) sitzt der 49-Jährige in der Partie gegen Arminia Bielefeld erstmals auf der Bank. Unser Redakteur Frank Ketterer nahm das zum Anlass für folgendes Interview. Interview Frage: Herr Slomka, Ihr Münchner Trainer-Kollege Carlo Ancelotti hat kürzlich mit dem Bekenntnis verblüfft, dass er als Bauernsohn aus der Emilia Romagna natürlich Kühe melken könne. Mit welchem bislang gut gehüteten Geheimnis könnten Sie die Fußball-Welt noch überraschen? Mirko Slomka: Ich glaube nicht, dass es von mir noch ein Geheimnis gibt, das wohl gehütet ist. Und wenn es eins gäbe, würde ich es nicht erzählen. Dann sollte es auch mein Geheimnis bleiben. Frage: Überrascht haben Sie die Fußballwelt auf jeden Fall mit ihrem Wechsel zum Karlsruher SC. Haben Sie damit gerechnet, dass das eine so große auch überregionale Beachtung findet? Slomka: Nein. Ich konnte zwar davon ausgehen, dass einige meiner Kollegen und auch einige Journalisten von meinem Wechsel nach Karlsruhe überrascht sein würden. Dass er aber auf so großes Interesse stößt, hätte ich nicht gedacht. Frage: Wie sehr hat es Ihnen geschmeichelt, dass ein Großteil der Fußballwelt den Namen Slomka auch nach 840 Tagen außer Trainerdienst ganz offenbar für zu groß und renommiert hält, um beim kleinen KSC anzuheuern? Slomka: Also zunächst einmal ist der KSC ja nicht klein, sondern er wäre vor eineinhalb Jahren ja beinahe in die 1. Liga aufgestiegen - womit er auf einen Schlag wieder der große KSC gewesen wäre. So aber hat man nach dem unglücklichen Verlauf der beiden Relegationsspiele gegen den Hamburger SV einige wichtige Positionen und Spieler verloren, weshalb man nun in der 2. Liga plötzlich in Schwierigkeiten geraten ist. Ich sehe den KSC aber nach wie vor als großen Traditionsverein. Das war auch ein Hauptgrund für mich, überhaupt über dieses Angebot nachzudenken und es schließlich anzunehmen. Hinzu kamen die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen, allen voran mit Sportdirektor Oliver Kreuzer, den ich sehr schätze, immer im Gesamtpaket mit dem Gedanken, dass hier etwas bewegt und entwickelt werden soll. Daran mitwirken zu dürfen, hat mich gereizt. Ob mir da dann irgendetwas schmeichelt oder nicht, ist völlig uninteressant, auch wenn es schön ist, dass ich nach wie vor einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Das zeigt, dass ich bei meinen letzten Klubs viele Dinge gut gemacht habe. Frage: Dennoch haben Sie selbst gerade erst festgestellt: "Ich habe nicht zweieinhalb Jahre auf einen Anruf des KSC gewartet?" Auf wessen Anruf dann? Slomka: (lacht) Was ich damit sagen wollte war, dass ich nicht darauf gewartet habe, dass explizit der KSC anruft, sondern ich auch andere Anrufe erhalten habe. Es war allerdings in vielerlei Hinsicht nicht das Richtige dabei. Manche Anrufe kamen einfach auch zeitlich zu früh. Nun aber hat es genau gepasst. Es hat mich einfach gereizt, diese Aufgabe anzunehmen. Frage: Der Profifußball in Deutschland scheint, was die Verpflichtung von Trainern anbelangt, gerade einen Paradigmenwechsel durchzumachen. Die sogenannten "Nagelsmänner" liegen gerade schwer im Trend, also extrem junge Trainer, die am besten aus der eigenen Jugend des Vereins kommen. Wie sehr erschwert das die Jobsuche für etablierte Kräfte wie Sie? Slomka: Das muss man differenziert sehen. Die Nagelsmänner wachsen ja nicht auf den Bäumen, sondern es gibt einen Julian Nagelsmann, der in Hoffenheim bereits im Vorfeld fantastisch für diesen Job vorbereitet und ausgebildet wurde. Das ist ein Weg, den ich in Karlsruhe nun auch selbst mit angeschoben habe, nämlich indem ich unseren U-17-Trainer Marc-Patrick Meister ins Trainerteam bei den Profis aufgenommen habe. Ich halte ihn durchaus für fähig, irgendwann einmal eine Cheftrainerrolle einzunehmen, gerade durch die neuen Erfahrungen, die er bei und mit uns machen kann. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir alle gemeinsam erfolgreich arbeiten, damit diese Ausbildung von Trainern und Spielern auch beim KSC irgendwann Früchte trägt. Frage: Ist dieser Trend hin zu jungen Trainern nur ein momentanes Phänomen oder doch schon mehr? Slomka: Auch die jungen Trainer müssen sich erstmal beweisen. Dazu gehört es, auch in Drucksituationen standhaft zu sein - zum Beispiel in der Ausführung des Berufs oder in der Darstellung nach außen. Nur wer sich in schwierigen Situationen behaupten und seinen Auftrag erfüllen kann, ganz egal ob es sich dabei um den Klassenerhalt oder das Erreichen eines internationalen Startplatzes handelt, wird sich dauerhaft in der Bundesliga durchsetzen. Deshalb denke ich auch, dass Trainertypen wie beispielsweise Dieter Hecking oder auch ich nicht aussterben werden. Sondern wir werden weiterhin gefragt und gefordert sein. "Die Arbeit auf dem Platz ist die gleiche" Frage: Sie haben aber auch selbst gerade erst gesagt: "Ich bin keiner der Angst hat. Aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat: Der eine oder andere zieht an dir vorbei." Slomka: Klar. Man nimmt schon wahr, dass ein junger Trainer wie Julian Nagelsmann außerordentlich erfolgreich ist. Man nimmt aber auch wahr, dass ein Verein wie Bayern München auf einen sehr erfahrenen Trainer wie Carlo Ancelotti setzt und das wahrscheinlich auch in Zukunft tun wird. Es wird immer Trainer geben, die ihrem Verein durch ihre Erfahrung einen Mehrwert geben können. Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir, also die etwas ältere Trainergeneration, ab sofort unter den Tisch fallen. Frage: Wie sehr erhöhen all die jungen Trainer, die auf den Markt drängen, dennoch die Druck- und Konkurrenzsituation untereinander? Slomka. Gar nicht. Diese hohe Anzahl an Trainern gibt es ja schon lange. Jedes Jahr wird ein Fußballlehrer-Lehrgang fertig. Jedes Jahr gibt es also 20 oder 25 neue Trainer, die einen Job suchen. Auch deswegen war es gut und richtig, dass ich mich jetzt für einen Verein wie den KSC entschieden habe. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass ich bei manchen schon abgestempelt war als Trainer, der nur einen der ganz großen Vereine übernimmt. Nun habe ich gezeigt, dass es auch anders geht. Frage: Herr Slomka, Sie haben Lehramt auf Sport und Mathematik studiert. Wie sehr ist Ihre Arbeit als Trainer der Versuch, das Geschehen auf dem Platz berechenbarer zu machen? Slomka: Es ist schon so, dass dass ich tatsächlich versuche, Statistik logisch und sinnvoll anzuwenden. Und was auf dem Platz passiert, hat klar mit Räumen zu tun, die abgedeckt oder geöffnet werden können. Wir sprechen über Viererketten, über Rauten, über Abstände - das ist natürlich auch ein bisschen Mathematik. Und dennoch - und das ist das Schöne am Fußball: Es ist und bleibt ganz viel nicht planbar. "Leistungsdruck ist ganz wichtig" Frage: Was hat Sie während Ihrer nunmehr einmonatigen Amtszeit beim KSC am meisten überrascht? Slomka: Die Offenheit der Menschen und ihr überaus freundlicher Empfang. Und dass ich ein bisschen für Aufbruchstimmung sorgen konnte. Daran will ich anknüpfen: Dass wir durch gute Ergebnisse für einen Aufbruch sorgen und nicht nur durch einen möglicherweise etwas schillernden Namen. Der hilft ja wenig. Frage: Worin unterscheidet sich die Trainerarbeit in der zweiten von jener in der ersten Liga? Slomka: Auf dem Platz gar nicht. Sicherlich hat man es in der Bundesliga mit einem deutlich höheren Medienaufkommen zu tun. Als Faustregel für die Bundesliga gilt, dass man 60 Prozent Arbeit mit und an der Mannschaft hat und 40 Prozent mit dem Drumherum. In einem Bundesligaverein gibt es natürlich viel mehr Anfragen, aber auch viel mehr Menschen, die dem Trainer Arbeit abnehmen und das Leben erleichtern. In Karlsruhe hingegen werde ich im Moment für viele Dinge in Anspruch genommen und gefragt, mit denen ich in einem Erstligaklub nicht konfrontiert würde. Aber das ist okay so. Ich will mich ja einbringen. Die Arbeit auf dem Platz aber ist die gleiche. Nur dass der Platz in der Bundesliga vielleicht ein bisschen grüner ist. Frage: Als typisch für das Spiel einer Slomka-Mannschaft gilt ein schnelles Umschaltspiel. Bei Hannover 96 durften im Training zwischen Balleroberung und Torabschluss nicht mehr als zehn Sekunden liegen. Wie lange darf es derzeit beim KSC dauern? Slomka: (lacht) Auch zehn Sekunden - wenn's geht. Aber es ist ein langer Prozess eine solche Spielphilosophie in eine Mannschaft einzuarbeiten. Wobei es ja nicht nur um diese Spielweise geht, sondern man sich bei Ballbesitz auch die richtigen Pausenzeiten gönnen muss, schon weil man nicht permanent hin- und hersprinten kann. Diese Mischung versuchen wir gerade zu erarbeiten. Frage: In der Hinrunde augenscheinlich war die Abschlussschwäche. Was konnten Sie dagegen bislang tun? Slomka: Das ist nach wie vor unser Problem. Unsere Stürmersituation ist nach wie vor grenzwertig. Wir haben zu ähnliche Stürmer und vor allem zu wenige. Deswegen wollen wir uns da ja auch noch verbessern und verstärken. Ein erster Schritt ist die Verpflichtung von Oskar Zawada am Donnerstag. Einen Stürmertyp wie ihn hatten wir bisher nicht in der Mannschaft. Frage: Sie sind zunächst davon ausgegangen, dass auch das vorhandene Personal ausreicht, um die Klasse halten zu können. Es scheint, als seien Sie von dieser Einschätzung zuletzt ein wenig abgerückt. Slomka: Nein. Ich bin nicht abgerückt. Aber ich sage: Um sicher gehen zu können, dass der Erfolg sich einstellt, sollten wir auf eben dieser Stürmerposition nachrüsten. Wir haben nunmal in der Offensive viele gleiche Typen, also ähnlich arbeitende, laufende Spieler. Da muss man die Möglichkeit zum Bruch haben, um das Spiel bei Bedarf auch mal verändern zu können. Außerdem ist der Leistungsdruck ganz wichtig. Der fehlt bei uns ein bisschen. Deswegen haben wir gehandelt und werden weiter die Augen offen halten. "Auch mal Schmerzen aushalten" Frage: Zudem haben Sie gerade Kritik an der körperlichen Verfassung des ein oder anderen Spielers geübt. Slomka: Ausdrücklich: Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe gesagt, dass nicht jeder Spieler die Robustheit hat, sich in der 2. Liga dauerhaft Spieltag für Spieltag durchzusetzen. Auch im Trainingslager hatten wir immer wieder kleinere Wehwehchen, wegen denen ein Spieler immer mal wieder im Training gefehlt hat. Ich glaube aber, dass wir ganz robust sein und durchhalten müssen, um am Ende die Klasse zu halten. Dazu brauchen wir jeden Spieler, auch die mit kleinen Wehwehchen. Frage: Wie kann man das bewerkstelligen? Slomka: Das ist auch eine Frage der Ansprache. Also: Lasse ich jemanden ganz rausgehen oder sage ich: Lass dich draußen kurz behandeln und dann geht's weiter. Wenn gar nichts mehr geht, kann man es natürlich nicht ändern. Aber ich fordere schon ein, dass die Spieler auch mal Schmerzen aushalten, dass sie sich durchbeißen. Frage: Es hat einige Zeit gedauert, bis der Verein einen ersten Neuzugang vermelden konnte. Warum tut sich der KSC bei der Suche nach Verstärkung offenbar so schwer? Slomka: Die Wintertransferperiode ist prinzipiell schwierig, die Stürmersuche sowieso. Aber es hat ja jetzt funktioniert - und es wird sich noch etwas tun. Wir sind auf einem guten Weg. Frage: Herr Slomka, Sie haben einen Vertrag bis Juni 2018 im Wildpark unterschrieben. Das Ziel fürs erste Halbjahr ist mit dem Klassenerhalt gesetzt. Was soll folgen? Slomka: Sicherlich eine deutlich stabilere Saison mit mehr Blick nach oben. In den Jahren zuvor hat der KSC mit den Plätzen fünf, drei und sieben ja gezeigt, zu was er fähig ist. Wenn wir uns wieder in diese Richtung bewegen, können wir stolz darauf sein, was wir geschafft haben. Mittelfristig muss die Vision des Vereins, nicht zuletzt wegen des neuen Stadions, dann sein, wieder in der Bundesliga zu spielen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben