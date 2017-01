Phönix schießt Spitzenreiter ab Überraschend deutlich gewann der BSV Phönix Sinzheim das Heimspiel gegen den bis dahin Tabellenersten TuS Altenheim. Mittlerweile führt der TuS Steißlingen die Tabelle der Südbadenliga an, der kampflos zu zwei Zählern kam, da Gegner Kenzingen erst gar nicht antrat. Auch die SG Muggensturm/Kuppenheim bleibt durch den Auswärtssieg in Schutterwald in der Spitzengruppe mit dabei. Helmlingen sicherte sich gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten ebenfalls zwei ganz wichtige Zähler. BSV Sinzheim - TuS Altenheim 32:23 Es war ein verdienter Sieg für die Sieben von Trainer Frank Schulmeister, wenn er auch um das eine oder andere Tor zu hoch ausfiel. Nach der frühen Führung gestaltete sich die Partie bis Mitte der zweiten Halbzeit ausgeglichen. Doch bei den Phönix-Akteuren war an diesem Abend jeder Einzelne torgefährlich. Außerdem agierte man aus einer sicheren Abwehr mit einem guten Torhüter Matthias Meßmer heraus, was letztendlich den Ausschlag gab. "Das waren aber noch immer keine einhundert Prozent, da geht noch mehr", so der zwar zufriedene, doch erfolgshungrige Coach. Tore für Sinzheim: Pfliehinger 9/4, Winogrodzki, Rumpf, V. Kirschner je 5, Lauffenburger, St. Pierre je 2, Hribar, Möllering, Meny, Y. Kirschner je 1 - für Altenheim: Meinlschmidt 6, Sutter 4/4, Fels 4, Strosack 3, Lefevre 2, Höfer, Bachmann, Kugler, Weidtmann je 1. TuS Schutterwald - SG Muggensturm/K. 24:29. Obwohl sich in der letzten Woche etliche Spieler verletzungsbedingt abgemeldet hatten, konnte Kalman Fenyö bis auf Matthias Herbst und Jan-Philipp Valda alle Spieler einsetzen. In der ersten Halbzeit sah es zunächst nicht so rosig für die SG aus. Viele Chancen blieben ungenutzt und Schutterwald zeigte heftige Gegenwehr. Doch Pascal Fuchs präsentierte sich in Hochform und machte etliche Torschüsse des TuS Schutterwald unschädlich. Die zweite Halbzeit stand dann ganz im Zeichen der SG MuKu. Besonders Julian Schlager setzte sich gekonnt in Szene und zeigte sich trotz Verletzung mit insgesamt zehn Toren brandgefährlich. Tore für Schutterwald: Wöhrle, Schindler je 5, F. Herzog 4/1, M. Herzog 4/3, Cesar, Huck je 2, Gieringer, Seigel je 1 - für MuKu: Schlager 10, N. Kolb, Hörth je 4, Schunk 3, Kracht, Unser je 2, Hofmann 2/2, Welzer, J. Kolb je 1. TuS Helmlingen - TuS Ottenheim 27:20. Das war ein ganz wichtiger Sieg für das Team von Trainer Dragi Paunovic. Mit den beiden Punkten hat man sich um vier Zähler vom direkten Konkurrenten abgesetzt und ist auf Rang zehn geklettert. Vor und nach der Halbzeit konnten sich die Hausherren etwas absetzen, was letztendlich der Schlüssel zum Erfolg war. Kontinuierlich wurde die Führung auf am Ende sieben Tore ausgebaut. Tore für Helmlingen: Pomiankiewicz 10/2, Törö 7/2, Wagner 6, Müller 2, Fritz, Zimmer-Zimpfer je 1 - für Ottenheim: Bing 5/5, Betzler,Weide, Schneckenburger je 3, Ziegler, Heimburger, Heitz je 2. (bor)

