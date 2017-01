Piotrowsk geht leer aus Beim Debüt in der Tischtennis-Badenliga von Pawel Piotrowski im ersten Rückrundenmatch der Spvgg Ottenau beim TV Mosbach errangen die Murgtäler beim 8:8-Unentschieden einen Zähler. Piotrowski ging in der Partie in beiden Einzelspielen gegen Steffen Fetzner und Heiko Wirkner leer aus. Auch im Eingangs- und Schlussdoppel blieb der Neuzugang an der Seite von Mannschaftsführer Kresimir Vranjic erfolglos. Nach einer verspäteten Ankunft am Samstag nach 16 Stunden Fahrzeit war der Pole, der zudem mit einem Ersatzschläger spielen musste, im Kopf nicht frei. Nach nur einem Doppelsieg von Julian Deschner/Aaron Kawka gerieten die Ottenauer durch drei Einzelniederlagen mit 1:5 ins Hintertreffen. Ab Position vier erwies sich die Spvgg stärker. Im ersten Abschnitt verkürzten Vranjic, Andrè Schweikert und Deschner zum 4:5. Nach Piotrowskis zweiter Niederlage gegen Wirkner verhinderte Mai mit seinem Viersatzsieg gegen Fetzner einen höheren Rückstand. Vranjic unterlag Ivan Takac in fünf Sätzen zum 5:7. Danach ruderte Ottenau mit drei Erfolgen von Kawka und dem starken Schlussduo Deschner und Schweikert erfolgreich zurück und ging vor dem Schlussdoppel mit 8:7 erstmals in Führung. Vranjic/Piotrowski hatten nur im ersten Satz gegen Fetzner/Wirkner beim knappen 13:15-Verlust die Chance auf einen Satzgewinn. Nach 5:11- und 7:11-Satzverlusten mussten sich die Ottenauer mit der 8:8-Punkteteilung begnügen. Im Sonntagsspiel gegen den neuen Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen unterlag Ottenau deutlich mit 2:9. Zum Spielbeginn hatte der Gast das Glück zwei der drei Fünfsatzspiele in den Doppeln für sich zu entscheiden. Deschner/Kawka gewannen im Doppel. Den einzigen Einzelpunkt holte Schweikert. In neun engen Sätzen hatte der Gast in der Verlängerung mit 11:9 das bessere Ende für sich, was den Hausherren zunehmend den Glauben an den eigenen Erfolg nahm. Der TTC Frickenhausen kämpfte sich mit einem 8:0-Kantersieg gegen den TTV Gärtringen in der Tischtennis-Oberliga der Frauen bis auf zwei Zähler auf den spielfreien Spitzenreiter SSV Schönmünzach heran. Der Tabellendritte TSV Herrlingen verteidigte mit einem 8:3-Erfolg gegen den Aufsteiger TTC Singen beide Zähler erfolgreich. Durch die 7:7-Punkteteilung zwischen den bedrohten Teams des TTC Weinheim-West gegen den TTV Burgstetten fielen die TTF Rastatt auf den letzten Tabellenplatz zurück. TV Mosbach - Spvgg Ottenau 8:8. Doppel: Fetzner/Wirkner - Mai/Schweikert7:11, 11:6, 11:8, 11:9; Sejdijevic/Tkac - Piotrowski/Vranjic 11:7, 12:10, 6:11, 8:11, 11:8; Frick/Härle - Deschner/Kawka 10:12, 8:11, 8:11. Einzel: Wirkner - Mai 11:7, 11:6, 11:4; Fetzner - Piotrowski 11:8, 11:6, 11:2; Takac - Kawka 11:9, 11:6, 11:9; Härle - Vranjic 111:9, 4:11, 11:8, 9:11, 8:11; Sejdijevic - Schweikert 8:11, 14:12, 8:11, 4:11; Frick - Deschner 2:11, 3:11, 7:11; Wirkner - Piotrowski 11:6, 9:11, 11:7, 11:9; Fetzner - Mai 11:13,5:11, 12:10, 6:11; Takac - Vranjic11:5, 15:17, 10:12, 11:7, 11:4; Härle - Kawka 10:12, 5:11, 9:11; Sejdijevic - Deschner6:11, 3:11, 3:11; Frick - Schweikert 9:11, 9:11, 13:11, 5:11. Schlussdoppel: Fetzner/Wirkner - Mai/Piotrowski 15:13, 11:5, 11:7. Spvgg Ottenau - TTG Kleinsteinbach/Singen 2:9 Doppel: Mai/Piotrowski -Nguyen/Valentin 9:11, 11:9, 11:6, 5:11, 3:11; Schweikert/Vranjic - Dujakovic/Hrnic 8:11, 11:6, 12:14, 12:10, 7:11; Deschner/Kawka - Rajkovaca/Galic 11:7, 6:11, 10:12, 13:11, 13:11. Einzel: Piotrowski - Hrnic 11:4, 10:12, 12:14, 8:11; Mai - Dujakovic 4:11, 11:7, 11:9, 5:11, 5:11; Vranjic - Schweizer 5:11, 7:11, 11:1, 5:11; Kawka- Nguyen 7:11, 6:11, 5:11; Deschner - Rajkovaca 11:13, 9:11, 11:5, 9:11; Schweikert - Valentin 12:10, 11:5, 11:8; Piotrowski - Dujakovic 12:14, 4:11, 7:11; Mai - Hrnic 10:12, 10:12, 6:11. (ti)

