Einstand nach Maß

Mehr sogar: Zwar werden die Badener weiterhin auf Rang 15 geführt, immerhin haben sie nun aber einen Punkt Vorsprung auf Relegationplatz 16, auf dem seit gestern Erzgebirge Aue steht, das mit eben jenen vom KSC besiegten Bielefeldern die Plätze getauscht hat.

Dabei wurde vor allem der zweite Durchgang zu einer ziemlich nervenaufreibenden Angelegenheit. Denn nach einer torlosen und von beiden Mannschaften sehr nervös geführten ersten Halbzeit fielen im Wildpark nach dem Seitenwechsel noch fünf Treffer. So war es letztendlich erst Erwin Hoffer vergönnt, mit seinem Tor in der 82. Minute die Weichen auf Sieg zu stellen und Mirko Slomka diesen Einstand nach Maß zu bescheren.

"Für uns war es das erwartet schwere Spiel", stellte der immer noch neue KSC-Übungsleiter hernach fest. Nicht zuletzt durch den überraschenden Sieg von Aue gegen Heidenheim war der KSC noch mehr unter Erfolgsdruck geraten. Eine Niederlage gegen Bielefeld - und die Wildparkprofis hätten sich selbst auf Abstiegsrang 17 wiedergefunden.

Das ist ihnen mit dem Sieg erspart geblieben. Warum dem so war, wusste Slomka hernach zu benennen: "Herz, Wille, Leidenschaft - all das war entscheidend", stellt er fest. Zumal in den zweiten 45 Minuten auch die fußballerische Qualität nach oben schoss. "Die zweite Halbzeit hat für vieles entschädigt. Da war alles dabei, was Fußball ausmacht: Schöne Tore, Kontersituationen, Ballgewinne, Kampf. Es freut mich, dass wir gleich drei Punkte geholt haben und die Fans versöhnen konnten", fasste Slomka letztendlich zusammen.

Dabei war der neue starke Mann beim KSC, der auf René Vollath als Torhüter vertraute, schon nach zwei Minuten kurz zusammengezuckt. Nach einem Fehlpass von Bjarne Thoelke bediente Bielefelds von RB Salzburg ausgeliehener Ex-Karlsruher Reinhold Yabo Arminias einzige Spitze Fabian Klos. Der Gästekapitän legte mit dem Kopf für Tom Schütz auf, der zum Glück für die Hausherren aus 16 Metern nur den rechten Pfosten traf.

In der Folge zeigten beide Teams eine mittelmäßige Partie, wobei die Gäste ein wenig aktiver in Richtung des gegnerischen Strafraums spielten. Der KSC stand in der Defensive mit einer Viererkette kompakt, zeigte in der Vorwärtsbewegung aber noch zu wenig. Charalampos Mavrias scheiterte in der 31. Minute im Strafraum mit der bis dato einzigen Chance am mit dem Fuß parierenden Arminia-Torwart Wolfgang Hesl. "Zur Halbzeit konnten wir nur mit dem Spielstand zufrieden sein", räumte Slomka später ein

Bereits kurz nach Wiederanpfiff flankte Yabo von links flach in den Strafraum auf Klos, der die Slomka-Elf kalt erwischte (51.). Drei Tore innerhalb von fünf Minuten boten den 13145 Zuschauern im Anschluss dann höchsten Unterhaltungswert: Jordi Figueras einen Eckball von Moritz Stoppelkamp zum 1:1 ein (63.). Kurz darauf erzielte Dennis Kempe (Slomka: "Ein Traumtor") nach einer Energieleistung das Karlsruher 2:1 (66.). Gleich darauf fand ein Freistoß von Tom Schütz von links durch Freund und Feind hindurch den Weg ins KSC-Tor zum 2:2-Ausgleich (68.). Den Rest zum erst dritten Saisonsieg des KSC erledigte eine Viertelstunde später dann Erwin Hoffer aus der Distanz. "Das war ein toller Start", fasste Slomka den ersten Pflichtspielsieg des KSC unter seiner Regie zusammen. "Das gibt uns Selbstvertrauen." (fal/ket)