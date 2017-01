Rastatter SC/DJK "barockt" sich zum Titel

"Rastatt barockt" - so lautet der Werbeslogan der Kreismetropole. Das Motto hätte aber auch gut und gerne für das Finale des 36. BT-Mittelbaden-Cups herhalten können, denn das Endspiel mutierte zu einer echten Barockstadtmeisterschaft: Neben dem Rastatter SC/DJK hatte sich überraschenderweise auch der A-Ligist FC Rastatt 04 ins Endspiel in der Niederbühler Sporthalle geballert. Durch einen 3:1-Sieg in einem rassigen Stadtderby durfte allerdings der favorisierte Landesligist erstmals den Pokal für die beste Mannschaft der Hallensaison in die Höhe stemmen.

"Das war wirklich ein schönes Turnier", sagte RSC-Trainer Hubert Luft, nachdem er und seine Mannen die Trophäe aus den Händen von Thomas Pörings, Vorstandsvorsitzender des langjährigen Hauptsponsors Volksbank Baden-Baden Rastatt, und von Niederbühls Ortsvorsteher Klaus Föry in Empfang nahmen. "Der Beginn war zäh, aber wir haben uns kontinuierlich gesteigert", so Luft, der von einem verdienten Sieg sprach. Da konnte Gregor Pajonk nicht widersprechen. Für den 04-Trainer war der zweite Platz ein "Riesenerfolg. Ich bin total stolz auf meine Jungs".

Und das durchaus zurecht: Nach knappen Siegen gegen die Landesligisten VfB Bühl und Phönix Durmersheim landete der Kreisligist hinter dem SV Bühlertal auf Platz zwei der Gruppe A. In der Verlängerung des Viertelfinales gegen die bärenstarke Sportvereinigung Ottenau schoss Dibran Haxhijaj die Schwarz-Gelben gar ins Halbfinale. Das Duell gegen den 1. SV Mörsch, der nach der 0:1-Auftaktpleite im Derby gegen RW Elchesheim die Ballzirkulationsmaschine anwarf und sich mit zwei Kantersiegen in der Gruppe sowie einem abgezockten 4:1-Erfolg gegen den SV 08 Kuppenheim im Viertelfinale in die Vorschlussrunde kombinierte, entwickelte sich dann zu einem echten Krimi. Nach regulärer Spielzeit plus Verlängerung stand es 1:1-Unentschieden, weshalb die Entscheidung vom Punkt fallen musste: Mörschs Fabio Celentano versagten dabei gegen den starken 04-Keeper Fisnik Haziri die Nerven.

Dass auch Fabian Hegele ordentlich zupacken kann, zeigte er im Neunmeterschießen um Platz drei: Mörschs Keeper parierte alle Schüsse von RW Elchesheim, die im Halbfinale mit 2:3 knapp am RSC/DJK gescheitert waren. Kein Wunder wurde Hegele von den Trainern zum besten Torhüter des Tages gewählt. Ebenfalls geehrt wurde RSC-Torjäger Dennis Hildenbrand, der mit sieben Treffern - einer mehr als der Mörscher Dominic Kerling - treffsicherster Schütze war.

Überraschung bei Wahl zum besten Spieler

Überraschend fiel die Wahl zum besten Spieler auf den Bühlertäler Sebastian Keller, der Simon Schneider (RSC) und Dominic Riedel (Mörsch) auf die Plätze verwies. Keller hatte damit selbst nicht gerechnet und war mit Frau Christina und der zwei Monate alten Tochter Lilli schon vor der von Thomas Riedinger moderierten Siegerehrung entschwunden. Scheck und Trophäe sackte so Bruder Moritz ein.

Ansonsten gab es für den SVB nichts zu holen, der Verbandsligist musste nach einem 2:3 im Viertelfinale gegen den RSC die Segel streichen. Noch früher musste Lokalrivale VfB Bühl die Kicktaschen packen. Der Landesligist gewann in Gruppe A zwar das Derby gegen den SVB - pikanterweise traf auch der Bald-Bühlertäler Isuf Avdimetaj -, das reichte dem VfB, der mit einigen Perspektivspielern angereist war, aber nichts fürs Weiterkommen. Ein frühes Aus ereilte auch den punktlosen SV Sinzheim, Cupverteidiger FV Muggensturm, den FV Steinmauern, Phönix Durmersheim sowie den SV Weitenung. Auch der Kurstadtmeister FV Baden-Oos schaffte es nicht ins Viertelfinale, schlug sich aber in Knallergruppe C achtbar. Noch gelungener war der Auftritt des TSV Loffenau, der bis ins Viertelfinale kam.

Keine Rolle - rein sportlich versteht sich - spielte der SV Niederbühl/Donau. Abteilungsleiter und Chef-Organisator Herbert Nold war mit dem gestrigen Tag aber dennoch zufrieden: "Es hat alles reibungslos geklappt. Vielen Dank an alle Helfer." Damit meinte er unter anderem die umsichtige Turnierleitung von Stefan Kleinhans und Alexander Tsolakis sowie die Leistung der Unparteiischen Julian Seifermann (FC Ottenhöfen), Michael Sattler (TSV Loffenau), Thomas Schillinger (FC Obertsrot), Matthias Brudeck (RSC/DJK), Robert Maier (SV Vimbuch) und Lukas Zielbauer (FV Steinmauern). Während die Vorrunde überaus ruhig und fair über die Bühne ging, mussten die Schiedsrichter in der teils emotionalen K.o.-Phase mehrfach einschreiten und sieben Zeitstrafen verhängen. Unrühmlicher Höhepunkt war die Rote Karte für Thomas Djuricin. Der Elchesheimer konnte im Halbfinale seine Zunge nicht im Zaum halten.

Dafür blieb den zahlreichen Zuschauern aber glücklicherweise eine Nullnummer erspart. Im Gegenteil: In den Begegnungen SV Mörsch gegen FV Baden-Oos (7:2) sowie RSC/DJK gegen FV Steinmauern (8:1) netzten die Spieler gleich neun Mal ein. Dennoch blieb die Torquote leicht hinter dem Wert des Vorjahres zurück: Nach den insgesamt 32 Spielen - ohne Neunmeterschießen - standen 135 erzielte Tore auf dem Zettel stehen, was einem Schnitt von 4,22 Treffern pro Spiel entspricht. Im vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 4,26 Toren. Dafür bewiesen wieder einmal auch einige Torhüter ihr Können im Abschluss, was allerdings daran lag, dass viele Trainer auf Feldspieler im Kasten setzten. Elchesheims Leutrim Beqiraj traf gleich zwei Mal, Denis Kolasinac vom SV 08 Kuppenheim wandelte auf den Spuren von Papa und Ex-Torjäger Rifat und traf ein Mal aus der Distanz in die Maschen.

Ein Gewinn - trotz teils dürftiger Ergebnisse - war das mittelbadische Hallen-Highlight für Viktor Göhring (SV Kuppenheim), Jürgen Schnurr (VfB Bühl), Heiko Grajewski (FV Muggensturm), Dietmar Blicker (SV Mörsch), Michael Santoro (SV Bühlertal) und Christian Hofmeier. Die Trainer nutzten die Gelegenheit zum Fachsimpeln am Spielfeldrand. "Wir haben schließlich fast alle die gleichen Sorgen und Nöte", sagte Grajewski mit einem Augenzwinkern.