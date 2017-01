Gold-Coup der Kugelstoßer

Den Medaillenreigen eröffnete am Samstag der 16-jährige Nico Maier beim Kugelstoßen der männlichen Jugend U20. Eine Woche nach seinem Gold-Coup bei den U-18-Jugendlichen legte der Schützling von Trainer Hermann Oser jetzt auch bei den älteren Athleten mit der ein Kilogramm schwereren Kugel nach.

Mit 15,94 Meter begann er verhalten den Wettkampf, setzte sich aber gleich an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Diese sollte er bis zum Ende nicht mehr abgeben, denn im zweiten Versuch steigerte er sich um mehr als einen Meter und wuchtete die Sechs-Kilo-Kugel auf starke 17,16 Meter. Danach folgten noch drei Versuche knapp unter der 17-Meter-Marke. Doch als Sieger hatte er am Ende fast einen Meter Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Bei so einem Einstieg wollte sein älterer Vereinskollege Bodo Göder nicht nachstehen. Beim Kugelstoßen der Männer startete er mit 18,78 Meter in den Wettkampf, nur 19 Zentimeter unter seiner Hallenbestleistung. Die fiel im zweiten Durchgang, in dem Göder die 7,26-Kilo-Kugel jenseits der 19-Meter-Marke auf 19,17 Meter wuchtete. Damit war ihm der Titel nicht zu nehmen, da Dauerkonkurrent Tobias Dahm (Sindelfingen) nach einem Achillessehnenriss zumindest die Hallensaison abhaken musste. Somit war der Mannheimer Nachwuchsstoßer Cedric Trinemeier der größte Konkurrent. Dieser blieb allerdings mit 18,36 Meter deutlich hinter Göder zurück.

Parallel zum Jugend-Kugelstoßen standen die Frauen beim mit Spannung erwarteten Hochsprung am Anlauf. Doch die großen Höhen blieben dieses Jahr aus. Hatte die deutsche Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) im Vorjahr noch mit 1,94 Meter die Spitze der Weltjahresbestenliste übernommen, musste sie dieses Jahr schon früh passen. Nach sicher übersprungenen 1,85 Meter fiel die Latte dreimal bei 1,89 Meter. Auch für die Ötigheimerin Anne Klebsch (LAZ Ludwigsburg) lief es nicht nach Wunsch. Nach übersprungenen 1,70 Meter ließ sie die nächste Höhe von 1,73 aus. Über 1,76 Meter kam sie nicht mehr drüber und musste den Wettkampf ebenfalls früher als erwartet beenden. Trotzdem reichte es für Klebsch noch zur Vizemeisterschaft hinter Jungfleisch.

Gut in Form befindet sich bereits der Rastatter Yannick Spissinger, der für die MTG Mannheim startet. In den Vorläufen über 60 Meter Hürden der Männer war er in 8,38 Sekunden der Schnellste und auch im Finale konnte ihn keiner bezwingen. Im Endlauf war er in 8,15 Sekunden deutlich schneller.

Mit einem sechsten Platz beendete Tamara Kobialka (TV Iffezheim) ihren ersten Start beim Kugelstoßen der U-20-Mädchen mit der Vier-Kilo-Kugel. Mit 11,00 Meter wurde ihr weitester Versuch gemessen, sechs Zentimeter fehlten zu Rang fünf. (rawo)