SG Muku II knackt harte Nuss



TS Ottersweier II -

Panthers Gaggenau 31:20

Keine Einstellung zum Gegner, kein Zweikampfverhalten, keine Laufbereitschaft im Angriff: Es war eine durchaus unterirdische Leistung der Panthers. Bereits nach sechs Minuten (6:2) sah sich Trainer Christian Kohlbecker zur Auszeit gezwungen. Diese fruchtete aber genauso wenig wie der siebte Feldspieler. Über 9:3 und 11:4 steuerte die TSO, die von Beginn an eine robuste und bewegliche Abwehr stellte, einer 17:11-Halbzeitführung entgegen. Auch im zweiten Durchgang ließen die Panthers den Willen, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, vermissen. Spätestens mit der Neun-Tore-Führung der Gastgeber beim 23:14 stand der Sieger fest.

Tore für Ottersweier: Pfeiffer 8/5, M. Röll 6, Falk, Rohe, T. Röll, M. Seiler, T. Seiler je 3, Huber 2 - für Gaggenau: Lang 4, Deck 3, Koinzer, T. Kohlbecker je 3/1, Friedrich, Spallek je 2, Isufi, Kraft, Martin je 1.

HSG Murg -

SG Mu/Ku II 29:33

Fast 50 Minuten lang hielt die HSG mit dem Spitzenreiter mit, dann machte sich aber die angespannte Personalsituation doch noch bemerkbar. Zudem schlugen die Murgtäler zu wenig Kapital aus den vielen Überzahlsituationen (Zeitstrafenverhältnis 1 zu 10). Im ersten Abschnitt war die Führung ständig hin- und hergewechselt (Halbzeit 16:17). Im zweiten Durchgang veranlasste ein 3:0-Lauf der Gastgeber SG-Trainer Patrik Bukovic zu einer Auszeit (26:26/49.). Danach entschied sich die Partie, die Gäste bestraften Fehler der HSG eiskalt zum 26:29 (51.) und brachten den Sieg souverän nach Hause.

Tore für HSG Murg: Grässel 8/5, Meyer 7, Schaal 5, Ruckenbrod 3, Baier, Ochs, Weiler je 2 - für Muggensturm: Wagner 8, P. Freyer 7/3, M. Freyer 5, Haller, Hofacker je 4, Stahlberger 3, Dey, Quintieri je 1.

HSG Hardt II - TuS Memprechtshofen 29:31

Die HSG konnte zu keiner Zeit des Spiels überzeugen und kassierte deshalb die zweite Heimniederlage in Folge gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Zwar fehlten den Hausherren einige wichtige Stammkräfte, damit ist die desolate Leistung aber nicht zu entschuldigen. Die Landesliga-Reserve leistete sich vor allem zu viele Fehlwürfe. Nach der ersten Halbzeit stand es 13:16. Als gegen Ende dennoch die Chance für die HSG aufkam, das Spiel zu drehen (26:27/51.), verhinderten technische Fehler und Undiszipliniertheiten in der Abwehr die Wende.

Tore für Hardt: Semt 10/3, Hofmann 7, Stolz, Gärtner je 3, Weschler 2, Dosenbach, Krebs, Rau, Schilling je 1 - für Memprechtshofen: Geibel 9, Lacker 5, Trinkaus 5/1, Urban 5/2, Kleinwächter 4, Neuschütz 2, Schneider 1.

TuS Helmlingen II -

ASV Ottenhöfen II 30:18

Die Partie war praktisch schon zur Halbzeit entschieden (16:7), nachdem der ASV in den ersten zehn Minuten torlos geblieben war (5:0). Über 8:4 führte der TuS nach 23 Minuten bereits mit 14:6. Auch im zweiten Durchgang ließen die Hanauerländer nichts mehr anbrennen: Bis zur 45. Minute warfen sie einen klaren 24:11-Vorsprung heraus. Letztendlich ging es nur noch um die Höhe des Heimsiegs.

Tore für Helmlingen: König 9, F. Fritz 8/2, T. Fritz 7, Karch 4, Walther 1, Rexer 1/1 - für Ottenhöfen: Kern 6/3, Münz 3, Bohnert, Fischer, Huber je 2, Schnurr, C. Schmälzle, A. Schmälzle je 1.

SG Mu/Ku III -

SG Freudenstadt/B. 24:26.

Gestärkt durch den Auswärtssieg bei der HSG Hardt II ging der Aufsteiger die Aufgabe an und erwies sich zunächst auch als ebenbürtig (9:8). Erst gegen Ende der ersten Hälfte ließ sich die SG abschütteln (Halbzeit 11:14). Nach Wiederbeginn vergrößerte sich der Rückstand weiter (13:19 und 17:23). Dann bliesen die Gastgeber zur Aufholjagd (23:24 und 24:25), die allerdings nicht von Erfolg gekrönt war.

Tore für Muggensturm: Jung 7, Unser 6/6, Jülch 5, Moos, Stefan je 2, C. Müller, Ziegler je 1 - für Freudenstadt: M. Bauer 8/4, Schulz 6/1, P. Bauer 5, Tuka, Schwab, H. Benzing je 2, Lieb 1.





In der Kreisklasse A musste der BSV Sinzheim III Federn lassen. Der Tabellenzweite unterlag bei der SG Steinbach/Kappelwindeck III mit 23:28 und verlor damit an Boden gegenüber Spitzenreiter Sandweier III. In der Frauen-Bezirksklasse hält der TuS Helmlingen seine Verfolgerrolle durch einen 27:20-Sieg gegen Baden-Baden/Sandweier II aufrecht. (mabu)