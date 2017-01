Zurück im Geschäft

Rastatt



RSC/DJK gewinnt Mittelbaden-Cup Rastatt (moe) - Die Fußballer des Rastatter SC/DJK sind die Hallenkönige des Jahres 2017: Der Landesligist reckte in der Niederbühler Sporthalle bei der 36. Auflage des BT-Mittelbaden-Cups den Pokal in die Höhe. Zuvor besiegte die Mannschaft FC Rastatt 04 mit 3:1 (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (moe) - Die Fußballer des Rastatter SC/DJK sind die Hallenkönige des Jahres 2017: Der Landesligist reckte in der Niederbühler Sporthalle bei der 36. Auflage des BT-Mittelbaden-Cups den Pokal in die Höhe. Zuvor besiegte die Mannschaft FC Rastatt 04 mit 3:1 (Foto: F. Vetter). » - Mehr