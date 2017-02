Gimber und Reese kommen Die Transferbemühungen des Karlsruher SC sind nun doch noch von Erfolg gekrönt worden, wenn auch mehr oder weniger auf den letzten Drücker: Heute Abend (18 Uhr) schließt der Winter-Transfermarkt, gestern, rund 30 Stunden davor, konnte Sportdirektor Oliver Kreuzer zwei weitere "Baustellen" abhaken: Nach dem langfristigen Ausfall von Manuel Torres wurde der 19-jährige Fabian Reese vom FC Schalke 04 bis Saisonende ausgeliehen. Ein Jahr länger, also bis zum 30. Juni 2018, aber ebenfalls auf Leihbasis kommt "nach zähem Ringen", so Mirko Slomka, Benedikt Gimber (19) von 1899 Hoffenheim in den Wildpark. Zuvor hatte der KSC bereits den polnischen Mittelstürmer Oskar Zawada (20/VfL Wolfsburg) mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2019 ausgestattet. "Benedikt kann sowohl innen als auch links in der Viererkette verteidigen", beschrieb Kreuzer die Einsatzbereiche von Gimber. "Er ist ein talentierter und körperlich robuster Spieler, der alles mitbringt, um uns zu verstärken", sagte der Sportdirektor über den Kapitän der deutschen U-20-Nationalmannschaft, der von den Hoffenheimern zuletzt an den SV Sandhausen ausgeliehen worden war. Auch Fabian Reese kann auf verschiedenen Positionen spielen, nämlich, so Kreuzer, "auf der rechten Außenbahn oder als hängende Spitze". "Ich schätze Fabian sehr. Er fordert viele Bälle und hat unheimlich Lust, Fußball zu spielen", lobte KSC-Trainer Mirko Slomka vorab. Trotz der drei Neuen ist Kreuzers Transferliste noch nicht ganz abgearbeitet. Slomka würde gerne noch Jonas Meffert zurück in den Wildpark locken, der beim SC Freiburg derzeit nur zweite Wahl ist. Knackpunkt: Freiburg lässt den Mittelfeldmann zwar nicht spielen, ihn ziehen lassen - und sei es auch nur vorübergehend als Leihgabe - will der SC zumindest bis dato aber auch nicht. Über die bisherigen Neuzugänge hinaus könnte am Sonntag beim Spiel in Bochum auch der wiedergenesene Enrico Valentini den personellen Handlungsspielraum seines Trainers vergrößern. Doch auch mit dem bislang vorhandenen Kader haben Slomka und der KSC mit dem 3:2-Sieg über Arminia Bielefeld einen zumindest nach Punkten gelungenen Neustart hingelegt. Der Spielverlauf sei zwar "zunächst ein Stück weit glücklich" und das Wirken seiner Mannschaft "fehlerbehaftet" gewesen. Doch der neue KSC-Analyst Sebastian Dirscherl, der die Partie von der Haupttribüne aus verfolgte, konnte Slomka in der Halbzeitpause ganz offensichtlich "gute Hinweise liefern." Die Folge: Nach dem Seitenwechsel verlagerte der KSC sein Angriffsverhalten etwas weiter nach vorne. "Dadurch haben wir viele Bälle gewonnen", formulierte Slomka das Ergebnis. Außerdem habe seine Mannschaft, die eine gute "Lauf- und Sprintleistung" ablieferte, "hinten raus den längeren Atem" gehabt. Erwin Hoffers Siegtreffer in der 82. Minute und zuvor eine Riesenchance von Boubacar Barry (74.) ware die Belege hierfür. (fal)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben