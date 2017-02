In Deutschland unter den Top Zwölf Beim Bundesfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend (DMS-J) in Hannover belegte die weibliche D-Jugend des Schwimmteams TV Bühl den zwölften Platz. Das Team von Christian Hensel hatte sich im Oktober für den Wettkampf der besten Jugendteams in Deutschland qualifiziert und ging in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit den Schwimmerinnen Marie Scholz, Hanna Seiter, Anina Metzinger und Stefanie Fiala (alle Jahrgang 2005) an den Start. Trotz einer enormen Leistungssteigerung von über 30 Sekunden gegenüber des Vorkampfes, konnten die Teams aus Frankfurt, Halle und Berlin nicht mehr abgefangen werden. Doch alleine die Qualifikation für den Kampf um die deutsche Jugendmeisterschaft war ein riesiger Erfolg für die Bühler Equipe. "Die Mädels haben alles aus sich herausgeholt. Die geschwommenen Zeiten waren spitze. Die Ergebnisse der anderen Mannschaften können wir nicht beeinflussen", sagte Hensel, der mit den Leistungen hochzufrieden war. Nach Angaben des TV Bühl gab es in der Geschichte des Badischen Schwimm-Verbandes bisher nur ein Team, dessen Zeit noch schneller war, als die jetzt erzielte. Bei den Mannschaftsmeisterschaften werden vier 4 x 100 Meter Staffeln in den Disziplinen Rücken, Brust, Kraul und Lagen sowie eine 4 x 50 Meter Delfinstaffel geschwommen. Die Endzeit ergibt sich dann aus der Addition der einzelnen Staffelzeiten. Während Marie Scholz die Tagesbestzeit im Bühler Team in der Delfin-, Rücken- und Kraulstaffel erreichte, war Hanna Seiter die schnellste Brustschwimmerin im Bühler Lager. Die Vielseitigkeit von Anina Metzinger und Stefanie Fiala über alle Lagen war entscheidend für die gute Endzeit. Franziska Roth war als Ersatzschwimmerin in Hannover dabei. In wenigen Wochen stehen mit den Süddeutschen Langstreckenmeisterschaften in Dresden die nächsten Höhepunkte an. Die Ergebnisse von Hannover stimmen zuversichtlich, auch auf süddeutscher Ebene zu überraschen.(red)

