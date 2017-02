Larissa Greis Landesmeisterin

Die Sinzheimerin Larissa Greis startete am vergangenen Wochenende in der für sie neuen Altersklasse U 18 - in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm - auf den Landeseinzelmeisterschaften in Pforzheim und holte dort auf Anhieb den Titel. Im ersten Kampf musste sie gegen Leonie Homes (BC Hemsbach) antreten. Dabei konnte Greis mit einer Hüfttechnik, kombiniert mit einer Fußtechnik, ihre Gegnerin zu Fall bringen und erhielt den vollen Punkt (Ippon), womit sie den Kampf vorzeitig für sich entschied. Im zweiten Kampf trat sie gegen ihre Vereinskameradin Ealisaid Morison-Cleator an. Diesen gewann Greis durch einen Haltegriff, den sie 20 Sekunden kontrollieren konnte, ebenfalls vorzeitig und hat sich damit für die süddeutschen Einzelmeisterschaften qualifiziert.(red)