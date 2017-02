Robin Mohr holt sich Titel zurück Für Robin Mohr vom Budo-Kai Bühlertal gab es bei den badischen Landesmeisterschaften der U-18-Judokas in Pforzheim eine klare Angriffsmission. Denn der Budo-Kai-Kämpfer, der den Titel schon mehrfach errungen hatte, musste diesen im vergangenen Jahr verletzungsbedingt abgeben. Sein erster Angriff galt den über Weihnachten angefutterten Pfunden, denn das Kampfgewicht in diesem Wettkampf bezieht sich auch auf die eventuelle Qualifikation für die nachfolgenden Turnierstufen. Das Los brachte für Mohr bereits als ersten Gegner einen besonders harten Brocken - den Landesmeister des Vorjahres. Doch der Bühlertäler drehte gleich voll auf und attackierte mit ständig wechselnden Wurftechniken pausenlos. Mohr verschaffte sich mit seinem offensiven Kampfstil mehrere Teilwertungen gegen den als Favoriten gehandelten Kontrahenten. In der zweiten Begegnung habe Mohr die Vielseitigkeit seiner Angriffstechniken unter Beweis gestellt, heißt es in der Mitteilung. Mit verschiedenen Fußwürfen beförderte er den Gegner mehrfach zu Boden beförderte und konnte ihn dort schließlich mit einem Spezialgriff bis zum Ablaufen der Haltezeit fixieren. Auch der folgende Gegner wurde als Titelanwärter gehandelt. Mohr zauberte ein Ass aus seinem Judoärmel, indem er mit einem Ausheber punktete. Nachdem der groß gewachsene Gegner einen Angriff gegen den Bühlertäler eingeleitet hatte, nutzte dieser die immer wieder Kontertechnik, mit der er den Gegner zunächst aushob, um ihn dann langgestreckt frei nach hinten über sich hinweg zu werfen. Dieser donnerte rücklings auf die Matte. Mohr erhielt damit den vorzeitigen Kampfsieg und marschierte weiter Richtung Titel. Der Sportler mobilisierte im letzten Kampf nochmals alle Kraftreserven. Mit blitzschnellen Wurfangriffen brachte er den Kontrahenten mehrfach zu Boden und lag mit einer Wazari-Wertungen in Führung. Doch bevor diese überhaupt kampfentscheidend werden musste, konnte Mohr seinen Gegner am Boden unter Kontrolle bringen und ihn dort mit einem zugezogenen Würgegriff zur Aufgabe zwingen. Trotz eines blauen Auges eroberte der Bühlertäler am Ende den ersehnten Landesmeistertitel zurück. Damit hat er sich für die Süddeutschen Meisterschaften in Bayern qualifiziert, bei denen er demnächst den badischen Judoverband vertreten wird. (red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Frankfurt

DFB sucht neuen Sportdirektor Frankfurt (sid) - Der Deutsche Fußball-Bund wird bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor die Stelle neu definieren. Hansi Flick hatte überraschend um eine Vertragsauflösung gebeten. Interimsweise wird Horst Hrubesch Flicks Aufgaben übernehmen (Foto: dpa). » Weitersagen (sid) - Der Deutsche Fußball-Bund wird bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor die Stelle neu definieren. Hansi Flick hatte überraschend um eine Vertragsauflösung gebeten. Interimsweise wird Horst Hrubesch Flicks Aufgaben übernehmen (Foto: dpa). » - Mehr Melbourne

Haas′ das letzte Mal Down Under Melbourne (red) - Der angeschlagene Alexander Zverev bewies Stehvermögen, Tommy Haas ging k.o.: Während der Jungstar nach einem Kraftakt dem Australian-Open-Duell mit Nadal entgegen strebt, war der doppelt so alte Haas beim Abschied aus Melbourne vorzeitig platt. (Foto: dpa) » Weitersagen (red) - Der angeschlagene Alexander Zverev bewies Stehvermögen, Tommy Haas ging k.o.: Während der Jungstar nach einem Kraftakt dem Australian-Open-Duell mit Nadal entgegen strebt, war der doppelt so alte Haas beim Abschied aus Melbourne vorzeitig platt. (Foto: dpa) » - Mehr