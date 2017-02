KSC leiht Meffert aus

Karlsruhe



Meffert soll helfen Karlsruhe (red) - Rückkehrer Jonas Meffert (Foto: GES) soll dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC schon an diesem Sonntag gegen den VfL Bochum helfen. Zumindest in Sachen Fitness hat Trainer Mirko Slomka keine Bedenken: "Jonas ist ein Spieler der voll im Training war." » Weitersagen (red) - Rückkehrer Jonas Meffert (Foto: GES) soll dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC schon an diesem Sonntag gegen den VfL Bochum helfen. Zumindest in Sachen Fitness hat Trainer Mirko Slomka keine Bedenken: "Jonas ist ein Spieler der voll im Training war." » - Mehr