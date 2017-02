Doppelspieltag wird eine harte Nuss für die TTF

Der Doppelspieltag für die TTF Rastatt in der Tischtennis-Oberliga der Frauen hat es in sich. Am Samstag kommt der Tabellendritte Herrlingen zum Gastspiel in die Barockstadt. Am Sonntag führt die Reise zum Rangzweiten TTC Frickenhausen, der sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Titelgewinn machen darf.

In der Vorrunde unterlagen die Tischtennisfreunde im ersten Oberligaspiel in Herrlingen chancenlos mit 3:8. Susanne Gibs und Lea Ehinger (2) errangen die drei Siege für die Rastatter. Zwei knappe Fünfsatzniederlagen im Doppel Gibs/Nina Merkel gegen Sonja Rembold/Paula Truöl und von Gibs gegen Rembold warfen die Mannschaft in den vorentscheidenden Rückstand. Im Rückspiel wollen sie nun alles dransetzen um den Gegner in die Knie zu zwingen.

Bei der 6:8-Vorrundenniederlage gegen den TTC Frickenhausen standen die TTF kurz ohne Vanessa Moch und Ehinger vor einer Riesenüberraschung. Gibs und Merkel im Doppel, hinzu zwei Einzelsiege von Gibs und je ein Siegpunkt von Merkel, Marion Schäfer und Ursula Ludwig reichten nicht zu einem möglichen Zähler. In den Wochenendspielen wird Schäfer für Moch gegen Herrlingen zum Einsatz kommen. In Frickenhausen treten die TTF in der Stammformation mit Gibs, Merkel, Moch und Ehinger an.

Der Druck auf den Aufsteiger aus Rastatt, der am spielfreien letzten Wochenende auf den letzten Tabellenplatz zurückfiel, ist immens. Im Kampf um den Klassenverbleib stehen die Tischtennisfreunde unter Zugzwang.

Die Spvgg Ottenau empfängt in der Männer Badenliga am Samstag ab 17.30 Uhr den Tabellendritten TTC Singen. Im Hinspiel gelang den Murgtälern ohne ihre Vorrunden Nummer eins Martin Palatinus mit dem 8:8-Unentschieden am Bodensee eine Überraschung, die im Vorfeld niemand auf der Rechnung hatte. Vier Punkte im hinteren Paarkreuz von Julian Deschner und Michael Ruf, dazu zwei Eingangsdoppel und je einen Treffer von Andrè Schweikert und Kresimir Vranjic, der im ersten Paarkreuz gegen Nico Vasdaris gewann, sicherten Ottenau einen Punktgewinn, der sich am Saisonende noch als wichtig herauskristallisieren kann.

Am zweiten Spieltag mit Neuzugang Pawel Piotrowski erhoffen die Murgtäler sich eine Signalwirkung. Piotrowski zeigte gute Ansätze, konnte aber mit seinem Ersatzschläger sein zwingendes Angriffsspiel nicht durchsetzen. Mannschaftsführer Vranjic erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Mit einem erneuten Punktgewinn gegen die Mannschaft vom Bodensee könnte die Spvgg zuversichtlich das nicht einfache Restprogramm abgehen.(ti)