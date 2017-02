Carl Dohmann geht vorneweg

Herausragend sind die Geher. Bei den Männern führt Carl Dohmann (SCL-Heel Baden-Baden) die deutsche Rangliste über 50-Kilometer-Straßengehen an, im 10000- Meter-Bahngehen ist er Zweiter und im 20-Kilometer-Straßengehen Vierter. Nathaniel Seiler (TV Bühlertal) ist jeweils Dritter im 10000-Meter-Bahngehen und im 50-Kilometer-traßengehen sowie Achter über 20 Kilometer. Bei den Junioren U23 belegte er den ersten Platz im Bahngehen und den dritten Platz im 20-Kilometer-Straßengehen.

Die Senioren des TV Bühlertal mit Klaus Dietsche, Denis Franke und Georg Hauger schafften es bei den Männern in der Mannschaftswertung über 20-Kilometer-Straßengehen auf den ersten Platz. In der Einzelwertung ist Dietsche 14., Franke 17., Hauger 20. und Alfons Schwarz 37. Antje Köhler (Rastatter TV) ist bei den Frauen 20. im Zehn-Kilometer-Straßengehen und 27. über 5000-Meter-Bahngehen. Marianne Gerhard (RTV) belegt auf der Bahn Platz 28, Gisela Theunissen (TB Gaggenau) auf der Straße Platz 33.

Die Ötigheimer Hochspringerin Anne Klebsch beendete das Jahr als zweitbeste deutsche Juniorin der Klasse U23. Bei den Frauen ist sie auf Platz vier. Der für Mannheim startende Rastatter Hürdensprinter Yannick Spissinger liegt auf Rang drei (U23), bei den Männern auf Platz 22. Kugelstoßer Bodo Göder (SR Yburg Steinbach) ist bei den Männern Sechster. Marcel Bosler (TV Iffezheim) wird als 25. geführt, beim Diskuswerfen ist er 39. Beim Speerwurf ist Sascha Graf (Steinbach) bei den Junioren Neunter, bei den Männern 20. Der Steinbacher Markus Koch (LG Offenburg) ist 22.

Viele Platzierungen erreichten die Hammerwerfer. Corsin Wörner (LAG Obere Murg) ist Sechster in der Klasse U23 und 16. bei den Männer. In U23 liegt Simon Krieg (LAG) auf Platz 18, Kevin Weiß (TV Gernsbach) auf 19 und Timo Mungenast (LAG) auf 21. Bei den Männern wird Bastin Wörner (LAG) auf 23 geführt, Krieg auf 43, Weiß auf 44 und Mungenast auf 50. Tim Stösser (LAG) ist Vierter bei den U-18-Jugendlichen, Elfter bei den U20 sowie Elfter mit dem Diskus in der Klasse U18. Friedemann Roth (LAG) liegt in U18 auf Platz 38. David Schalamon (LAG) rangiert auf Platz elf (M15), Benjamin Strobel (LAG) in M14 auf Platz zwölf und in M15 auf Platz 21. Bei den U-18-Mädchen ist Lisa Schonert 28., Tatjana Vogt 39. und Alysha Schonert (alle LAG) 42. Lisa Schonert liegt in U20 auf Rang 37.

Durchgängig von der Jugend bis zu den Frauen konnte sich Leia Braunagel (SCL-Heel) im Diskuswurf platzieren. In der U-18-Klasse ist sie Zweite, in U20 Neunte, bei den Juniorinnen 15. und bei den Frauen 26. Zudem platzierte sie sich beim Kugelstoßen U18 auf Rang 17. Nico Maier (Steinbach) belegt in dieser Disziplin Platz acht (U18). Vereinskollege Joshua Braun ist in U18 über 100 Meter Neunter und über 200 Meter Zwölfter. In U20 liegt er auf den Plätzen 35 und 42. Justus Baumgarten (Baden-Baden) belegt über 400 Meter in U18 Rang elf und in U20 Platz 46.

Dreimal auf Rang vier liegt Niklas Huber (Steinbach; M14): über 80 Meter Hürden, im Neunkampf und im Blockwettkampf Sprint/Sprung. Zudem ist er Elfter im Weitsprung, Zwölfter im Hochsprung, 21. im Speerwurf und 25. im Kugelstoßen. In M15 wird er im Blockwettkampf auf Rang 20 geführt. Paul Stößer (LAG) ist bei den 15-Jährigen im Stabhochsprung 14.

Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) ist bei den Mädchen W14 Fünfte im Kugelstoßen und Achte im Diskuswurf. In W15 wird sie mit der Kugel auf Platz 22 geführt. Sophia Seiter (TV Bühl) rannte als 13-Jährige im Fünf-Kilometer-Straßenlauf auf Platz acht in W14 und auf Platz 14 in W15. Rachel Fruchtmann (Steinbach; W14) ist im Weitsprung 15., im Block Sprint/Sprung 20., im Speerwurf 23. und im Siebenkampf 28. Die Steinbacher U-16-Mädchenmannschaft über viermal 100 Meter (Lang, Altmann, Fruchtmann, Fischer) ist auf Platz 18, im Blockwettkampf (Fruchtmann, Lindner, Antonaci, Lang, Scheifele) auf Platz 28.

Celine Kistner (LG Hardt) platzierte sich in U18 über 3000 Meter (15.) und zehn Kilometer (27.) sowie in U20 über 3000 (39.) und 5000 Meter (31.). Ihre Vereinskameradin Yvonne Jeschke belegt über 400-Meter-Hürden die Plätze 17 (U20), 27 (U23) und 33 (Frauen). Dreispringer Frederik Berg (TG Ötigheim) rangiert auf 27 (U23) und 37 (Männer). Felizitas Müller (TS Ottersdorf) wird über 800 Meter der Frauen auf Platz 34 geführt sowie mit ihrer Schwester Ester in den Staffeln der Startgemeinschaft Ottersdorf/Breisgau über dreimal 800 Meter (15.) und viermal 400 Meter (22.). Die Fünfkampf-Mannschaft der LAG-Männer (Held, Held, Stößer) ist 27. Tamara Kobialka (TV Iffezheim) beim Diskuswurf U18 50. (rawo)