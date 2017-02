Rastatter setzen auf ihre Heimstärke Die TTF Rastatt (12:8) empfangen am Sonntag um 14 Uhr den Tabellenführer DJK Offenburg (18:4) zum Topspiel in der in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer. Die Barockstädter bauen in dieser Partie auf ihre Heimstärke. Das Hinspiel in der Ortenau endete mit einer 3:9-Niederlage für die TTF. Drei Spiele gingen jedoch erst in den fälligen Entscheidungssätzen verloren. Nur die erste Partie daheim gegen den FTV Freiburg, die in Bestbesetzung anreisten, verloren sie TTF. Alle anderen Heimspielpunkte verteidigten die Rastatter erfolgreich. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung will man Offenburg auf den Zahn fühlen. Mitentscheidend ist die Aufstellung der Gäste, die beim 8:8 gegen den TTC Beuren stark ersatzgeschwächt antraten. Mit einem Auswärtserfolg beim SV Wiehre Freiburg möchte der TTV Kappelrodeck in der Frauen-Verbandsliga seinen direkten Verfolger TTV Gamshurst auf Distanz halten. Dieser reist zum Bezirksderby beim TV Weisenbach. Die Gamshurster Frauen wollen den Kontakt zum führenden TTV Kappelrodeck mit einem Sieg aufrechterhalten. Das Vorrundenmatch endete mit einem glatten 8:0-Erfolg für Gamshurst. Im Rückspiel wollen die Murgtälerinnen sich nicht ein zweites Mal abschlachten lassen und ein respektables Resultat erzielen. Im 13. Saisonspiel der Landesliga Staffel 1 der Männer trifft die Spvgg Ottenau II auf den direkten Verfolger DJK Oberharmersbach. Nach zwölf Siegen möchte sich Ottenaus Reserveteam im Gipfeltreffen schadlos halten. In der Vorrunde zwang Oberharmersbach die Murgtäler in einem offenen Schlagabtausch ins Schlussdoppel. Diesmal möchte die Spvgg den Sack früher zu machen. Für die anderen drei Vertreter aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden stehen am kommenden Spieltag wichtige Partien auf dem Plan. Der TTC Rauental empfängt zu Hause die SF Goldscheuer. Im Hinspiel wurden beim 8:8-Remis die Punkte geteilt. Der Aufsteiger TB Bad Rotenfels will mit einem Erfolg in der Tabelle am punktgleichen Konkurrenten DJK Offenburg II vorbeiziehen. Das Schlusslicht Rastatter TTC trifft im Heimspiel auf den TTC Seelbach-Schuttertal. Die Gäste liegen mit 13:9 Punkten im vorderen Mittelfeld und sind in der Partie Favorit. An der Tabellenspitze in der Landesliga Staffel 1 der Frauen verändert sich am Wochenende nichts. Die drei führenden Mannschaften der TTC Nonnenweier, der DJK Oberschopfheim und der TTF Rastatt II pausieren. Der TTC Ringsheim steht nach seinem Rückzug als erster Absteiger fest. Schlusslicht TTC Seelbach-Schuttertal liegt noch ohne Punktgewinn angeschlagen am Tabellenende. Den beiden Partien zwischen dem TTC Iffezheim II gegen den TTC Langhurst und zwischen dem TV Bühl gegen den TTC Friesenheim scheint also im Vorfeld die Würze genommen. Es geht nur noch um die günstigere Platzierung im Mittelfeld. Mit dem TTV Gamshurst und der Spvgg Ottenau III stehen die beiden Tabellenersten in der Bezirksliga Männer vor einem Doppelspieltag. Im Derby gegen den abstiegsbedrohten TTV Kappelrodeck und gegen den TV Weisenbach stehen dem Spitzenreiter aus Gamshurst keineswegs leichte Aufgaben ins Haus. Ottenau III steht im Gastspiel beim TV Neuweier und zu Hause gegen den TTC Iffezheim auf dem Prüfstand. Der TB Gaggenau darf sich in der Auswärtspartie beim TTC Iffezheim keinen weiteren Punktverlust erlauben, will er bei der Vergabe der ersten beiden Plätze noch ein Wörtchen mitreden. Der Aufsteiger TV Lichtental setzt gegen den TV Weisenbach auf seinen Heimvorteil. Der punktlose TuS Sasbachried besitzt auch gegen den TTV Bühlertal nur geringe Außenseiterchancen. In den drei Partien der Männer Bezirksklasse geht es ausschließlich um den Abstieg. Der Rastatter TTC II kann mit einem Auswärtserfolg beim TTC Iffezheim IIIeinen einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib machen. Für den TV Bühl geht es im Duell gegen den TTC Muggensturm um Alles oder Nichts. Mit einem Sieg könnte der Rückstand zum Gegner auf einen Punkt zusammenschrumpfen. Die zweite Mannschaft des TTV Bühlertal wird alles dransetzen um bei der Spvgg Ottenau IV zumindest einen Zähler zu ergattern.(ti)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Hügelsheim

Topspiel Rhinos gegen Steelers Hügelsheim (ndm) - Richtungsweisend ist das Programm der Baden Rhinos am Wochenende. Mit dem Heimspiel heute gegen Bietigheim Steelers steht heute das absolute Topspiel an. Am Sonntag geht es zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten Ravensburg (Foto: fuv). » Weitersagen (ndm) - Richtungsweisend ist das Programm der Baden Rhinos am Wochenende. Mit dem Heimspiel heute gegen Bietigheim Steelers steht heute das absolute Topspiel an. Am Sonntag geht es zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten Ravensburg (Foto: fuv). » - Mehr