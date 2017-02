Ein altbekannter Gegner

(win) - Nach einem verkorksten Januar dürfen sich die Vollesballer des SSC Karlsruhe keine weiteren Ausrutscher mehr leisten, um Platz eins in der dritten Liga zu halten. Und so kommt dem Spiel gegen den Vorletzten TV Bliesen Endspielcharakter zu (Foto: SSC). » - Mehr

(jo) - In der Handball-Landesliga der Frauen steht in der Niederbühler Sporthalle das Spitzenspiel an: Die zweitplatzierte HR Rastatt/Niederbühl empfängt dabei den Tabellendritten SG Willstätt/Auenheim. Spitzenreiter ASV Ottenhöfen erwartet die TSO-Reserve (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe