Es gibt nur noch Restkarten

"Ausverkauft" meldeten die Organisatoren des Karlsruher Indoor Meeting schon am Dienstag, "so früh wie noch nie", ergänzte Martin Wacker, der Geschäftsführer der ausrichtenden "Karlsruhe Event GmbH" gestern. Für die morgige 33. Auflage der "Leichtathletik der Weltklasse" seien nur noch einige Restkarten erhältlich, teilweise mit Sichtbehinderung, wenn um 15.30 Uhr die Tageskasse öffnet.

In ihrem zweiten Jahr darf die "World Indoor Tour" des internationalen Leichtathletikverbandes IAAF in Halle II der Messe Karlsruhe also wieder mit 4500 Zuschauer rechnen. Gestartet ist die Tour 2017 am 28. Januar in Boston. Am Mittwoch war sie in Düsseldorf zu Gast. Dritte Station ist Karlsruhe. Und es folgen noch die Meetings in Torun (Polen/10. Februar) und Birmingham (Großbritannien/18. Februar).

Damit Karlsruhe seine 1985 von Siegfried König und in der Europahalle begründete Tradition aufrechterhalten konnte, musste allerdings ein finanzieller Kraftakt gestemmt werden. Denn im Rahmen ihrer Sparpolitik hatte die Stadt das Organisationskomitee aufgefordert, Kosten zu senken und mehr "Drittmittel" zu akquirieren. Das ist, auch in Sachmitteln und Dienstleistungen, im Wert von etwa 200000 Euro gelungen. Außerdem rangen Martin Wacker und Meeting-Direktor Alain Blondel der IAAF finanzielle Zusagen ab - "in fünfstelliger Höhe", bleibt Wackers Antwort allerdings recht ungenau. Insgesamt liegt der Gesamtetat des Meetings bei etwa 850.000 Euro, "einschließlich der Versicherung für eine eventuell zu zahlende Weltrekordprämie", so Wacker weiter, die ebenfalls im fünfstelligen Bereich liegen soll.

Von Freiluftweltrekordlerin (12,2 Sekunden) Kendra Harrison (USA) wird erwartet, dass sie über 60 Meter Hürden die 2008 in der Europahalle aufgestellte Bestzeit der Schwedin Susanna Kallur (7,68 Sekunden), die auch morgen noch dabei ist, unterbieten kann.

Insgesamt sind 59 Frauen in sechs Disziplinen und 42 Männer in fünf Disziplinen am Start - darunter die Gewinnerinnen und Gewinner von 75 "Medaillen" bei Europa- und Weltmeisterschaften (indoor und outdoor) sowie bei Olympischen Spielen.

Erstmals Kugelstoßen in der Messe II

Zu den Topathletinnen aus deutscher Sicht zählt unter anderem Christina Schwanitz (SV 90 Erzgebirge), die Kugelstoßweltmeisterin von 2015, die zuletzt in Düsseldorf erfolgreich war. Ihre Disziplin ist erstmals im Karlsruher Programm, weshalb Alain Blondel augenzwinkernd mindestens einen neuen Meetingrekord versprechen konnte. Cindy Roleder (Europameister 2016/SV Halle) läuft gegen Harrison und Kallur über die Hürden, im Wettbewerb mit Lisa Ryzih (Vize-Europameisterin 2016/ABC Ludwigshafen) befinden sich sechs weitere Stabhochspringerinnen.

Eike Onnen (Vize-Europameister 2016/Hannover 96) hat im Hochsprung der Männer mit Mateusz Przybylko (Bayer 04 Leverkusen) nicht nur Konkurrenz aus dem DLV-Lager, sondern vier weitere internationale Gegner, die locker über 2,20 Meter springen können.

Lokalmatador Julian Howard (LG Region Karlsruhe) wird es im Weitsprung schwer haben, seinen Vorjahressieg (8,03 Meter) zu wiederholen. Denn die persönliche Bestweite des Südafrikaners Godfrey Mokoena liegt - allerdings im Freien - bei 8,50 Metern.