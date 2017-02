Rhinos im direkten Vergleich um das Halbfinale

Richtungsweisend, wenn nicht sogar vorentscheidend, ist das Programm der Baden Rhinos am Wochenende. Mit dem Heimspiel heute um 20 Uhr gegen Bietigheim und dem Auswärtsspiel am Sonntag, 18 Uhr, in Ravensburg warten zwei harte Spiele auf die mittelbadischen Eishockeycracks. Heute steht dabei das absolute Topspiel an. Zu Gast am Baden Airpark sind die Bietigheim Steelers, die am vergangenen Spieltag mit dem 6:2-Heimsieg über Heilbronn deutlich signalisierte, welches Ziel die Zweitligareserve verfolgt.

Mit Andrej Kaufmann wurde zur Wechselfrist ein Altstar zurückgeholt, der mit der Erfahrung aus über 600 Profispielen und ebenso vielen Scorerpunkten ein Spiel im Alleingang entscheiden kann. Außerdem erwarten die Verantwortlichen im Spargeldorf das Mitwirken der Topspieler aus der bundesweit agierenden U-19-Mannschaft. Eine gefährliche Mischung aus jungen, schnellen und hungrigen Athleten sowie einigen erfahrenen Ex-Profis. Die Brisanz der Partie wird mit Blick auf die Tabelle deutlich: Punktgleich, aber mit einem ausgetragenen Spiel mehr als die Rhinos stehen die Steelers aktuell auf dem fünften Platz.

Faktor Fans ist nicht zu unterschätzen

Das erste Aufeinandertreffen schnappten sich die Gäste nach einem Penaltyschießen. Das Rückspiel in Bietigheim ging an die Rhinos. Sieben der letzten zehn Aufeinandertreffen beider Teams endeten mit nur einem Tor Unterschied, oft erst nach Penaltyschießen. Wer dieses Spiel gewinnt, kann sich vom Konkurrenten nicht nur absetzen, sondern entscheidet den direkten Vergleich für sich, der am Ende der Vorrunde ausschlaggebend sein könnte. Denn nur die ersten vier Teams kommen ins Halbfinale.

Aktuell trennen den Zweiten vom Fünften nur zwei Punkte. Für die Rhinos spricht in dieser Partie nicht nur die beeindruckende Siegesserie von sieben Spielen, sondern auch der Faktor Fans. Sportvorstand Pascal Winkel weiß um die Bedeutung der Zuschauer. "Der Airpark wird am Freitag aus allen Nähten platzen, die Begeisterung ist derzeit riesengroß. Mit unseren Fans im Rücken haben wir natürlich einen siebten Mann auf der Tribüne stehen."

Das Spiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Ravensburg sollte für die Rhinos dagegen keine Herausforderung sein.(ndm)