Vom "Schlachtfest" zum Magnet für harte Jungs

Eine schwarze Sporthose ist am Knie aufgerissen, auch am Ellenbogen klafft im Shirt ein Loch im Stoff. Der Kratzer darunter blutet leicht - Peanuts. "Wer nicht einstecken kann, kann auch nicht austeilen", meint Miro Stychlok, Abteilungsleiter der Badener Greifs. Früher sei Football in Deutschland noch viel härter gewesen - ein richtiges "Schlachtfest", beschreibt er, während sich beim Training in Karlsruhe die Spieler im Kampf um den Ball gegenseitig niederringen. Inzwischen liege der Fokus auf Technik.

Football fordert den ganzen Körper. "Die Sportler geben immer 100 Prozent. Das schlaucht komplett", erzählt Stychlok. Die Kontaktsportart ist nichts für Zartbesaitete. Gibt die Orthopädin, die das Team betreut, ihr Okay, geht es auch leicht verletzt zurück aufs Feld. Die Quarterbacks, gut zu erkennen in gelb, haben beim Training Schonfrist. Denn für diese Position haben die Greifs nur zwei Spieler.

Trotz des harten Spiels oder vielleicht genau deswegen mangelt es nicht an Nachwuchs. Alle Teams bis zur U-13-Mannschaft sind im Ligaspielbetrieb. Die Badener Greifs spüren bei der Rekrutierung den Vormarsch des US-Sports hierzulande deutlich.

Ein paar Motorradfreunde, darunter einige Amerikaner, haben die Mannschaft Anfang der 80er Jahre ins Leben gerufen. Lange wurden die Footballer von Verein zu Verein weitergereicht, bevor sie sich vergangenes Jahr dem HSV Grünwettersbach anschlossen.

Während vor 35 Jahren Spieler noch mit Flyern, Aktionen und über Mundpropaganda geworben werden mussten, kommen heute die meisten Interessierten dank der Übertragung der Spiele der nordamerikanischen Profiliga NFL von alleine. Den Rest erledigen die sozialen Medien, wo die Termine für die Probetrainings bekanntgegeben werden. Der Zulauf ist groß.

Vor vier Jahren haben sie mit strukturellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, erzählt Stychlok, ein Großteil der Spieler habe den Verein daraufhin verlassen. Seitdem sind die Greifs dabei, ihre Herrenmannschaft wieder neu aufzubauen. Zum Probetraining kommen unter anderem ehemalige Fußball-Torhüter oder Handballer, die nach härterem Kontakt suchen. "Etwa zwei Drittel gehen wieder, sobald sie die Ausrüstung anprobiert haben", lacht Stychlok. Ein Drittel hält durch. Dreimal die Woche wird trainiert, im Winter zweimal in der Rasenhalle der Sportschule Schöneck in Durlach und einmal im Kraftraum in Grünwettersbach. "Das Krafttraining fällt zur Saison hin weg", sagt der Abteilungsleiter. "Denn die vielen neuen müssen einfach spielen."

Anders als in den USA startet die Saison in Deutschland an Ostern und dauert bis zu den Sommerferien. Die Herrenmannschaft der Greifs - die 1987 deutsche Vizemeister waren - ist aktuell in der Landesliga an der Tabellenspitze vertreten. "Wir wollen aufsteigen, aber kontrolliert", sagt Stychlok. Die zweite Bundesliga sei langfristig das Ziel.

Nach zwei Vorbereitungsspielen steht das erste Auswärtsspiel der Saison im April an. Bis es soweit ist, kümmern sich die beiden Coaches momentan hauptsächlich um die Rekruten. Üblich sind im Football eigentlich insgesamt acht Trainer. Um das zu kompensieren helfen ehemalige oder verletzte Spieler derzeit beim Training. Nach dem Warm-up mit Konditions- und Geschicklichkeitsübungen teilen sich die Spieler in sogenannte Units entsprechend ihrer Positionen auf. Später werden diese Stück für Stück für Spielzüge zusammengeführt.

Gespielt wird anders als in der NFL nach den amerikanischen College Regeln. "Der Unterschied zu dem, was man so aus dem Fernsehen kennt, liegt hauptsächlich in der Geschwindigkeit", erklärt Stychlok. Zwar haben die Spieler in den oberen Ligen technisch viel zu bieten, das Spiel sei aber langsamer.

Ab der dritten Liga ist es laut Stychlok außerdem üblich, Spieler aus den USA einzukaufen, die nach dem College keine Aussichten auf einen Vertrag in der NFL haben und für die Dauer einer Saison nach Europa kommen. "Alles eine Frage des Geldes", sagt Stychlok. Bei vier bis fünf Schiedsrichtern pro Spiel und einem Mannschaftsbus, der Platz für mindestens 40 Sportler bieten muss, ist Football generell kein billiges Vergnügen. Hinzukommt noch die Ausrüstung, für die es preislich ab 500 Euro aufwärts kein Limit gibt.

Der NFL-Hype macht auch vor der Mannschaft selbst nicht halt. Zum Super Bowl treffen sich die Greifs in einer Karlsruher Sportbar. Über den Favoriten ist man hier allerdings geteilter Meinung. Stychlok setzt auf die Patriots.