Panthers wollen Reaktion zeigen

Das Warum beschäftigte im Lager der(19:7) viele. Mit 20:31 hat der Tabellenzweite am vergangenen Sonntag ausgerechnet beim Schlusslicht der Handball-Bezirksklasse eine heftige Klatsche kassiert. Thomas Kohlbecker interessiert sich dagegen eher für das Wie: Wie reagiert seine Mannschaft auf diesen unerwarteten Rückschlag? Wer die Pleite ausbaden soll, steht für den Trainer schon fest: heute Abend der(10:16). Gegenüber der Partie in Ottersweier müsse sich so ziemlich alles ändern, damit sich der avisierte Heimsieg einstellt. "Wir müssen wieder mehr Wille, mehr Engagement, mehr Einsatzbereitschaft zeigen", fordert Kohlbecker.

Eine hundertprozentige Einstellung aller Spieler sei genauso notwendig wie der absolute Siegeswille. "Für uns gibt es in der Bezirksklasse keine Gegner, die wir im Vorbeigehen schlagen können", hofft der Coach, dass seine Schützlinge die richtigen Lehren aus dem Patzer bei der TSO-Reserve gezogen haben. Jedes Spiel müsse deshalb konsequent angegangen und die Vorgaben auch umgesetzt werden. Gegen Ottenhöfen haben sich die Panthers im Hinspiel lange Zeit sehr schwer getan. Nur eine Aufholjagd gegen Ende der Partie sicherte im September den knappen Sieg mit einem Tor Unterschied (29:28). Heute Abend darf es gerne eine deutlichere Angelegenheit werden: "Die Spieler stehen in der Pflicht", betont Kohlbecker.

Nutznießer des Panthers-Ausrutschers war die SG Muggensturm/Kuppenheim II (21:5), die ihrerseits zuletzt mit der HSG Murg (18:10) einen schweren Brocken aus dem Weg geräumt hat - für Patrik Bukovic "ein Big Point in einer schwierig zu spielenden Halle". Die Erleichterung und überschwängliche Freude seiner MuKus habe man direkt nach dem Schlusspfiff spüren können. "Trotzdem gab es nur zwei Punkte und es folgen noch neun schwere Spiele", schränkt der Trainer ein, für den der Fokus "immer nur auf dem nächsten Spiel" liegt. Der nächste Gegner heißt Sinzheim II (14:12). "Gerade der letzte Spieltag hat gezeigt, dass man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen darf", mahnt Bukovic. Deshalb laute von Anfang an die Devise: "Zu Hause muss die Hütte brennen."

Feuer unterm Dach der HSG Hardt

Feuer unterm Dach hat bereits die HSG Hardt II (10:18). Mit zwei Heimniederlagen in Folge gegen Kellerkinder hat sich die Landesliga-Reserve selbst in Schwierigkeiten gebracht. "Bis jetzt ist uns in der Rückrunde nicht viel gelungen", schlägt Trainer H-G Kaul moderate Töne an, nachdem er die zurückliegende Leistung seiner Mannschaft gegen Memprechtshofen zunächst noch als desolat bezeichnet hatte. Den Löschversuchen morgen gegen die HSG Murg gibt er dennoch wenig Chancen: "In unserer momentanen Verfassung wird es schwer, zu bestehen."

"Mächtig gut gelaunt" ist man dagegen beim TuS Memprechtshofen (9:17). So beschreibt jedenfalls Teamsprecher Florian Trinkaus die Stimmung nach zwei Siegen in Serie. "So kann es gerne auch weitergehen." Den Schwung und die Euphorie möchten die "Römer" in die Partie gegen die SG Steinbach/Kappelwindeck II (14:8) mitnehmen: "Die SG kann sich auf einen heißen Tanz vorbereiten", kündigt Trinkaus an. Zum zweiten Mal binnen drei Wochen treffen an diesem Wochenende zudem die SG Freudenstadt/Baiersbronn (15:11) und der TuS Helmlingen II (12:14) aufeinander. Erneut wollen die Schwarzwälder die Oberhand behalten und ihren vierten Tabellenplatz verteidigen. (maha)