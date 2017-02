Direktes Duell um Platz zwei HR Rastatt/Niederbühl die SG Willstätt/Auenheim empfängt. Der Zweite trifft schließlich auf den Dritten, was normalerweise die Frage aufwirft, welches der beiden Teams am ehesten den Spitzenreiter gefährden kann. In der Handball-Landesliga der Frauen stellt sich diese Frage aber nicht, allzu dominant marschiert Tabellenführer ASV Ottenhöfen dem Aufstieg entgegen. Zwischen der HR und Willstätt geht es somit vor allem darum, einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz zwei auszustechen. Es ist fraglos ein Spitzenspiel, wenn am heute Abend diedie SG Willstätt/Auenheim empfängt. Der Zweite trifft schließlich auf den Dritten, was normalerweise die Frage aufwirft, welches der beiden Teams am ehesten den Spitzenreiter gefährden kann. In der Handball-Landesliga der Frauen stellt sich diese Frage aber nicht, allzu dominant marschiert Tabellenführer ASV Ottenhöfen dem Aufstieg entgegen. Zwischen der HR und Willstätt geht es somit vor allem darum, einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz zwei auszustechen. Das weiß auch HR-Interimscoach Michael Pigac, der meint: "Wir hatten trotz des dezimierten Kaders einen guten Rückrundenstart. Jetzt gehen wir mit dem kompletten Kader ins Spitzenspiel. Auch wenn der Gegner unbequem ist, wollen wir zwei Punkte auf unser Konto draufpacken." Ganz entspannt können sich die Spielerinnen des ASV Ottenhöfen das Verfolgerduell anschauen. Sie sind erst morgen im Bezirksduell gegen die TS Ottersweier II gefordert. Im ersten Heimspiel 2017 sollen die Punkte im Achertal bleiben - alles andere wäre eine Riesensensation. "Die TSO II werden wir aber nicht unterschätzen", warnt ASV-Coach Wolfgang Harter, der ein souveränes, aber kein überhebliches Team auf der Platte erleben will. TSO-Reserve reist zum Primus Ottenhöfen Die TSO-II-Spielerinnen reisen nach dem Heimsieg über Gengenbach "ohne Druck an", betont Trainer Ralf Paulus. "Gegen den Spitzenreiter sind wir auf dem Papier nur Außenseiter und haben - objektiv gesehen - eigentlich keine Chance. Ottenhöfen spielt sehr laufintensiv und hat keine wirkliche Schwäche." Trotzdem gibt sich Paulus kämpferisch: "Auch dieses Spiel beginnt bei 0:0." Mit Ramona Westermann sowie Sarah Keller kehren zwei Aktivposten zurück. Nach dem Derbysieg bei der HSG Murg wollen die Panthers Gaggenau zu Hause gegen den Vorletzten Ohlsbach/Elgersweier nachlegen. Das Erfolgsrezept hat Panthers-Dompteur Ralf Kotz bereits: "Wir müssen uns auf die Abwehrstärke stützen und vorne taktisch konzentriert agieren." Die Vorgaben des Coaches werden Katharina Geiges, Hannah Stösser und Jessica Höwing wohl nicht umsetzen können, sie fehlen krankheitsbedingt. Tamara Rieger steht noch auf der Kippe. In den Startlöchern hängengeblieben ist die SG Muggensturm/Kuppenheim II. Wenn die Stahlberger-Sieben, derzeit Vierter, noch Ambitionen auf Platz zwei anmeldet, muss gegen die HSG Murg unbedingt ein Heimsieg her. Der Trainer weiß das, er fordert: "Wir müssen einfach unsere Chancen besser nutzen, dann gewinnen wir auch wieder." HSG-Übungsleiter René Kraus sagt: "Klar ist: Wir brauchen einen guten Tag, um bei MuKu II was zu holen. Das Hinspiel haben wir nur mit einem Tor Unterschied verloren, weshalb Chancen für uns da sind." Im Abstiegskampf benötigen die Gäste jedenfalls jeden Zähler. Kaum Chancen dürfte die SG Achern/Rheinmünster gegen Schutterwald haben. (dj)

