Runderneuert in den Westen

Von Hans Falsehr und Frank Ketterer Mirko Slomka ist voll des Lobes. "Ich habe einen sehr guten Eindruck gewonnen. Da ist keiner hintendran", sagt der Trainer des Karlsruher SC jedenfalls - und fügt wie zur Bestätigung der eigenen Worte hinzu: "Alle Fünf können uns weiterhelfen. Das eröffnet uns neue taktische Möglichkeiten. Wir haben neue Waffen, wie man in der Trainersprache so schön sagt." So war es ja auch angedacht. Deshalb hat der KSC ja nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt, der am Dienstagabend seine Pforten geschlossen hat. Oskar Zawada, Fabian Reese, Benedikt Gimber, Jonas Meffert und Stefan Mugosa waren mehr oder weniger kurz zuvor und also mehr oder weniger auf den letzten Drücker als Neuzugänge vermeldet worden. Morgen nun, fünf Tage nach Transferschluss, steht der mit den fünf Neuzugängen doch ziemlich runderneuerte KSC vor seiner ersten Zweitliga-Bewährungsprobe. Beim VfL Bochum ist die Slomka-Elf ab 13.30 Uhr zu Gast. Die Frage zum Spiel ergibt sich da fast von selbst: Wer von den fünf Neuen schafft gleich auf Anhieb den Sprung in die Startelf und darf bereits tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, als Soforthilfe agieren? Erster und fast schon sicher zu nennender Kandidat ist zweifelsohne Jonas Meffert, der erst vergangenen Sommer zum SC Freiburg gewechselt war und nun bis zum Ende dieser Saison auf Leihbasis zum KSC zurückgekehrt ist. "Jonas ist ein Spieler, der voll im Training war. Was ihm ein bisschen fehlt, ist die Wettkampfpraxis. Die müssen wir uns jetzt eben schnell wieder erarbeiten", sagte Slomka über den Mann aus dem defensiven Mittelfeld. Nicht ausgeschlossen ist zudem, dass auch Fabian Reese von Null auf 100 durchstarten darf. Der Neuzugang aus Schalke würde dann wohl Charalampos Mavrias auf der rechten Seite ersetzen (Slomka: "Da wollen wir ein bisschen mehr Richtung gegnerisches Tor tun."), Meffert mit Prömel die Doppelsechs bilden. Damit einher könnte auch eine taktische Umstellung gehen hin zum 4-3-3 oder 4-2-3-1. Würde heißen: Hiorki Yamada besetzt die Zentrale, Moritz Stoppelkamp die linke Flanke, die einzige Spitze würde dann wohl von Erwin Hoffer oder Dimitiris Diamantakos gebildet. Auch in der Abwehrreihe ist ein Personalwechsel nicht gänzlich undenkbar. Hier könnte Enrico Valentini David Kinsombi aus der Startelf verdrängen. Doch egal welches Personal Slomka morgen auch aufbietet, am Slogan für das Spiel ändern soll das nichts. "Ein Heimsieg ist gut, ein Auswärtssieg noch viel besser", formulierte der Trainer diesen gestern höchstselbst. Dass ein solcher in Bochum nicht leicht zu holen ist, ist, dem 49-Jährigen dabei bewusst. Die Gastgeber sind in dieser Saison zu Hause schließlich noch ungeschlagen (vier Siege, vier Unentschieden) und verfügten über ein "sehr flexibles" Aufbauspiel". Darüber hinaus beschrieb Slomka den VfL als "robust" und "läuferisch sehr stark". Umso mehr müsse seine Mannschaft "gegenhalten und das Zentrum zumachen". Just in der offensiven Ausrichtung der Hausherren sieht der Karlsruher Hoffnungsträger allerdings auch Chancen für ein erfolgreiches "Umschaltspiel" der eigenen Elf.

