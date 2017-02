Erstes Endspiel für SSC

Den Januar hätten die Volleyballer des SSC Karlsruhe sicherlich gerne erfolgreicher gestaltet, mit nur einem Sieg aus drei Spielen wurden die Titelchancen in der dritten Liga fast schon verspielt. Doch der Noch-Tabellenführer hatte Glück im Unglück, auch Titelkonkurrent Mimmenhausen um Ex-Nationalspieler Christian Pampel ließ reichlich Punkte liegen. Weitere Ausrutscher darf sich die Mannschaft von Trainer Diego Ronconi inzwischen aber nicht mehr leisten, und so bekommt jedes der vier im Februar anstehenden Spiele Endspielcharakter. Los geht es heute (20 Uhr) mit einer vermeintlich leichten Aufgabe gegen den Tabellenvorletzten TV Bliesen. Die Saarländer hatten auf einen Spitzenplatz spekuliert und sich nach enttäuschender Vorrunde von ihrem Trainerduo getrennt. Nachdem die ersten beiden Spiele der Rückrunde noch verloren wurden, gelang zuletzt gegen Waldgirmes ein Achtungserfolg. Ronconi warnt deshalb vor dem Gegner und verlangt von seinem Team volle Konzentration. Entsprechend konzentriert wurde in den vergangenen Wochen trainiert.

Nach dem Dämpfer in der vergangenen Woche will Oberliga-Tabellenführer TV Kappelrodeck zurück in die Erfolgsspur. Auch hier steht morgen (15 Uhr, Achertalhalle) mit dem Tabellenvorletzten USC Konstanz II eine vermeintlich einfache Aufgabe auf dem Programm. Und auch hier ist der Schein trügerisch, denn die Seehasen gewannen gegen die Achertäler in der Vorrunde glatt mit 3:0. Auch sonst ist Konstanz offensichtlich immer für Überraschungen gut, denn gegen die Spitzenteams Heidelberg und Freiburg II gab es jeweils einen Punktgewinn und zuletzt gegen Breisach-Gündlingen sogar einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Christian Zimmer ist gewarnt. (win)