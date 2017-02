Neuzugang Mugosa gelingt Einstand nach Maß

Am Ende fehlten ganze acht Minuten, entsprechend zwiegespalten waren die Gefühle, zumindest jene von Oliver Kreuzer. "Wenn man eine Viertelstunde vor Schluss in Führung geht, möchte man die drei Punkte natürlich mit nach Hause nehmen", stellte der Sportdirektor des Karlsruher SC nach dem gestrigen Spiel beim VfL Bochum einerseits fest. "Wir haben es in der Schlussphase aber nicht mehr geschafft, uns zu befreien. Das Bochumer Tor lag in der Luft. Unterm Strich geht das 1:1 in Ordnung", musste er aber auch andererseits bekennen.

So ist es nichts geworden mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel für Mirko Slomka. Vier Punkte aus zwei Partien sind für einen Abstiegskandidaten so übel indes auch nicht. Die Wildparkprofis waren durch den nach gut einer Stunde eingewechselten Neuzugang Stefan Mugosa zwar in Führung gegangen (74.), mussten sich in der Schlussphase der von beiden Mannschaften sehr intensiv geführten Partie aber dem Druck der Hausherren beugen. Johannes Wurtz stellte in der 84. Minute den ebenso verdienten wie gerechten Ausgleich her.

Vier der fünf Karlsruher Winter-Neuzugänge hatte Mirko Slomka in den 18er-Kader fürs gestrige Spiel berufen. Nur einer, Fabian Reese, schaffte es allerdings auch in die Startelf. Jonas Meffert, Benedikt Gimber und Stefan Mugosa mussten hingegen auf der Ersatzbank Platz nehmen. Oskar Zawada hatte die Reise tief in den Westen gar nicht mitgemacht. Außerdem verzichtete der Karlsruher Cheftrainer unter anderem auf den beim 3:2-Sieg gegen Bielefeld eine Woche zuvor in etlichen Szenen verunsichert wirkenden Innenverteidiger Bjarne Thoelke sowie auf Boubacar Barry. Taktisch blieb Slomka derweil bei seiner 4-4-2-Grundordnung.

In dieser bot der KSC dem zu Hause in dieser Runde noch ungeschlagenen VfL in der ersten Halbzeit weitestgehend Paroli. Die Gastgeber waren - wie von Slomka erwartet - zwar kopfball- und zweikampfstark und leisteten viel Laufarbeit. Der KSC freilich hielt in allen Bereichen dagegen und versuchte, selbst nach vorne zu spielen. So kamen abwechslungsreiche 45 Minuten zustande, in denen Bochum ganz leichte Vorteile hatte - und zwei recht gute Tormöglichkeiten jeweils durch Peniel Mlapa (15. u. 22.).

Der KSC seinerseits spielte meistens zwar schnell und gezielt nach vorne, im Abschluss aber fehlte Erwin Hoffer (16.), Reese (18./39.) und Dimitris Diamantakos (19.) die nötige Genauigkeit bzw. auch ein bisschen Glück. VfL-Keeper Manuel Riemann jedenfalls musste nur gegen Hoffer eingreifen - und hielt dessen Schuss problemlos.

Die Spielintensität blieb auch nach dem Seitenwechsel hoch. Beide Mannschaften wollten den Sieg. Der erste Schritt zu diesem gelang dann den Gästen: Moritz Stoppelkamp und Grischa Prömel bereiteten das 1:0 durch Stefan Mugosas Kopfball vor. "Diese Führung haben wir uns erarbeitet", fasste Mirko Slomka später die Geschehnisse in der zweiten Halbzeit zusammen. Er musste aber auch anmerken: "Anschließend aber haben wir uns zu weit hinten rein drücken lassen. Wir konnten die Bälle nicht mehr kontrollieren und in Besitz halten." Prompt gelang Bochum acht Minuten vor Spielende der Ausgleich. Das Unentschieden sei letztendlich aber ein gerechtes Ergebnis. "Das war ein schöner Fight. Nichts anderes haben wir erwartet. Mit dem einen Punkt können wir leben."

VfL Bochum: M. Riemann - Gyamerah (64. Gündüz), Hoogland, Bastians, Rieble - Losilla, Stiepermann (74. Wydra) - Weilandt, Wurtz, Quaschner (14. Saglam) - Mlapa.

Karlsruher SC: Vollath - Mavrias, Kinsombi, Figueras, D. Kempe - Prömel, Yamada - Reese (63. Valentini), Stoppelkamp - Hoffer (80. Meffert), Diamantakos (64. Mugosa).

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus (Hannover) - Zuschauer: 15294 - Tore: 0:1 Mugosa (74.), 1:1 Wurtz (85.) - Gelbe Karten: Weilandt (4) / Hoffer (2), D. Kempe (5), Figueras (4) - Beste Spieler: Bastians, Mlapa - Kinsombi, Stoppelkamp.