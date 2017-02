Ergebniskosmetik abgeschminkt

Wenn direkt nach der Schlusssirene "Always Look On The Bright Side Of Life" von Monty Python aus der Lautsprecheranlage dudelt, ist das meist ein schlechtes Zeichen. Beim Südbadenliga-Spitzenspiel zwischen der SG Muggensturm/Kuppenheim und dem Tabellenführer TuS Steißlingen hätte man den musikalischen Abgesang getrost schon Mitte der zweiten Hälfte einspielen können, den spätestens ab diesem Zeitpunkt ging es für die Hausherren nur noch um Ergebniskosmetik. Das Bittere: Mit der 27:35-Klatsche musste sich der Tabellendritte selbst dies abschminken.

Folgerichtig sprach Kalman Fenyö von einer "Riesenenttäuschung. Das war eines Aufstiegsaspiranten nicht würdig", so ein zerknirschter MuKu-Trainer, der danach zu einer schonungslosen Analyse ansetzte: "Wir waren heute komplett chancenlos und in allen Mannschaftsteilen schwächer. Die Niederlage ist absolut verdient - auch in dieser Höhe."

Schon in den ersten Minuten deutete sich an, dass es für den Großteil der Fans in der Wolf-Eberstein-Halle ein ungemütlicher Abend werden würde: In der Abwehr fand die Heimsieben überhaupt keinen Zugriff, weshalb der TuS - allen voran durch Topscorer Maurice Wildöer - zu einfachen Toren kam. Obendrein agierte MuKu in der Offensive viel zu hektisch, teilweise sogar fahrig. Die Folge: Die Gäste lagen in der zehnten Minute bereits mit 5:1 in Front. Daher war Fenyö schon früh zu Umbaumaßnahmen gezwungen, personell wie taktisch. Beispielsweise schickte er bereits nach gut 15 Minuten Jan-Philipp Valda auf die Platte, dessen Einsatz er aufgrund des Meniskusschadens des Rückraumakteurs nahezu ausgeschlossen hatte. Doch weder die Personalwechsel - im Tor ersetzte Thorsten Renk den glücklosen Pascal Fuchs - noch taktische Varianten wie die zeitweise praktizierte Manndeckung von Wildöer hatten den gewünschten Effekt: 4:10 (18.), 6:12 (22.) und 7:14 (23.) lauteten die Zwischenstände, ehe es mit 14:18 in die Kabine ging.

Doch auch nach der Verschnaufpause wurde das MuKu-Spiel nicht besser - im Gegenteil. Zugegebenermaßen hatten die Hausherren in einigen Situationen Alu-Pech, in den häufigeren Fällen waren es allerdings Unvermögen im Abschluss sowie der überragende Leon Sieck im Gästetor, die für Kopfschütteln auf der Tribüne sorgten. Apropos Sieck: Schon bei der Hinspielniederlage brachte der erst 20-Jährige TuS-Keeper die SG mit seinen Paraden zur Verzweiflung - und knüpfte am Samstag nahtlos daran an. "Dass er nur in der fünften Liga spielt, ist beinahe schon lächerlich", sah sich Fenyö zu einem unorthodoxen Lob veranlasst. Nach dem 20:28 (48.), allerspätestens beim 24:34 (56.) war das Topspiel entschieden. Aber vielleicht beherzigen die MuKu-Akteure ja Monty Pythons Songtitel: In einer Woche kann das Handballerleben gegen Meißenheim schon wieder viel besser aussehen.

SG MuKu: Fuchs, Renk - Valda 6, N. Kolb 5, Kracht, Hörth je 4, Welzer 3/3, Schlager 2, Unser, Hofmann, Schunk je 1, Charles, J. Kolb.

Steißlingen: Sieck, Beck - Wildöer 12/3, F. Maier 8, S. Maier, Gaus je 4, Rihm 3, Kalweit, Kornmayer je 2, Storz, Biedermann, Weber.

Schiedsrichter: Frei (Ringsheim)/Kramer (Elgersweier) - Zuschauer: 250 - Zeitstrafen: 3/4.