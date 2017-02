TTF-Frauen erkämpfen Punkt

Rastatt

Topspiel der Verbandsliga Rastatt (ti) - Die TTF Rasttat setzen am Sonntag im Topsiel gegen Tabellenführer DJK Offenburg in der in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer auf ihre Heimstärke. In der Landesliga Staffel 1 trifft die Spvgg Ottenau II derweil auf den direkten Verfolger Oberharmersbach (Foto: fuv/av). » Weitersagen (ti) - Die TTF Rasttat setzen am Sonntag im Topsiel gegen Tabellenführer DJK Offenburg in der in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer auf ihre Heimstärke. In der Landesliga Staffel 1 trifft die Spvgg Ottenau II derweil auf den direkten Verfolger Oberharmersbach (Foto: fuv/av). » - Mehr