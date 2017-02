Erst Kantersieg, dann Kaltgetränk

HR Rastatt/Niederbühl -

SG Willstätt/A. 28:16.

In der ersten Viertelstunde war der Kantersieg der Hausherrinnen keineswegs absehbar, vielmehr lagen beide Team lange Zeit gleichauf (2:2/5., 5:5/10., 7:7/14.). In der Folge konnte sich die HR beim 10:7 (19.) leicht absetzen und baute den Vorsprung bis zur Pause auf sechs Tore aus (15:9). Trotz der Disqualifikation von Roksans Chruscinska rund vier Minuten vor dem Wechsel wurde das Spitzenspiel in zweiten Hälfte zu einer recht einseitigen Angelegenheit - spätestens nach dem 23:15 durch Sandra Huber (50.), die mit insgesamt sieben Treffern die erfolgreichste Werferin ihrer Mannschaft war. Durch einen 6:0-Lauf in den Schlussminuten kanzelte die HR die Gäste dann regelrecht ab.

Tore für HR: Huber 7, Chruscinska 5, Claus 5/2, Djerdak 4, Walz 3, Kölmel 2, Fink, Eller je 1 - für Willstätt: Sax 6/2, Bechtold 4, Rauh 3, Kimmer 2, Allgeier 1.

Panther Gaggenau -

SG Ohlsbach/E. 24:26.

Leicht ersatzgeschwächt - Katharina Geiges, Tamara Rieger und Hannah Stößer mussten passen - kassierten die Panthers eine bittere Heimniederlage. Nach ausgeglichenem Beginn (3:3/9.) zogen die Gäste zunächst auf 5:8 davon (17.). Doch das Team von Ralf Kotz schlug zurück und schaffte zur Pause den 13:13-Ausgleich. Auch nach dem Wechsel blieb es eng, die Führung wechselte mehrfach. Nach dem 24:24 (58.) traf nur noch die SG.

Tore für Gaggenau: Illg 8/1, Huber 5/3, Höwing 5, Stich, Kleinmann, Schmitt je 2 - für Ohlsbach: Wörle 6, A. Kempf 6/1, C. Kempf 4/2, Milowski 4, Schellenberg 3/1, S. Kempf 2, Lothspeich 1.

SG Muggensturm/K. II -

HSG Murg 16:19.

2017 ist bisher ein total verkorkstes Jahr für die MuKu-Reserve, die nach der Derbyniederlage gegen die HSG nun schon zum dritten Mal seit dem Jahreswechsel die Platte als Verlierer verlasst. Bis zum 6:6 (25.) war die extrem torarme Partie ausgeglichen, dann setzte sich die von René Kraus trainierte HSG zur Pause leicht ab (6:8). Auch nach dem Wechsel legten die Murgtälerinnen ordentlich los und erhöhten über 12:8 (39.) auf 15:9 (45.). Auch weil die HSG einige Siebenmeter verwarf, kam MuKu nochmals auf 16:18 ran (59.), Melissa Fritz machte aber kurz vor Schluss alles klar.

Tore für MuKu: Malisa Kunz 10/6, Pauer 2, Werth, Malini Kunz, Stahlberger, Wiegele je 1 - für HSG Murg: Feser 10/1, Fritz 3, M. Felder, Fortenbacher je 2, Schmieder, Krech je 1.

ASV Ottenhöfen -

TS Ottersweier II 37:24.

Der ASV Ottenhöfen bleibt das Maß aller Dinge in der Landesliga: Beim Derbysieg in der heimischen Schwarzwaldhalle fertigte das Team von Wolfgang Harter die TSO-Reserve regelrecht ab. Bis zum 4:3 (8.) konnte Ottersweier mithalten, dann zog der Tabellenführer zusehends davon. Beim 18:10 zur Pause war das Spiel quasi schon entschieden. Zunächst konnte die TSO verkürzen (18:12/32.), doch dann legte der ASV richtig los. In den Schlussminuten wurde es für die Gäste zu einer heftigen Klatsche.

Tore für Ottenhöfen: S. Vogt, Schober je 6, Blust 5, S. Bohnert, Spinner je 4, Lepold 3/2, Fantoli, ROth, Münz je 2, Schnurr 2/2, A. Vogt 1 - für TSO: Svigir 12/5, L. Zimmer 5, Skerra 3/1, C. Zimmer 2, Hörth, Leins je 1.

SG Achern/Rheinm. -

TuS Schutterwald 17:28.

Die SG hat auch das 13. Saisonspiel verloren, im Heimspiel gegen Schutterwald war das Tabellenschlusslicht erneut chancenlos. Zur Pause stand es 5:11, im zweiten Durchgang zog der TuS immer weiter davon.

Tore für Achern: Glattfelder, N. Gartner, Fettin je 4, Schlörb-Gartner 3/3, Ilenseer, Birk je 1 - für Schutterwald: Oßwald 6/1, Zimmermann 5, Martin 5/1, Birmele 3/1, Tischler, Ferber je 2/1, Vetter, Herz je 2, Muth 1. (moe/red)