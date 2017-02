Entwarnung für Schwenk Schockmoment für den Fußball-Oberligisten SV Oberachern: Ausgerechnet der Mister Zuverlässig in der Abwehr, Timo Schwenk, ist erkrankt. Mittlerweile kann aber der Vorstand Sport, Marc Bosselmann, Entwarnung geben: "Die Erkrankung hat sich zum Glück nur als eine starke Grippe herausgestellt. Timo kann in der nächsten Woche schon wieder arbeiten." Dagegen kann Winterschnäppchen Dominik Hauck dem SVO in dieser Saison nicht mehr helfen. Nach seinem Kreuzbandriss ist das Knie noch immer nicht voll belastbar. Perfekt ist derweil, dass Stürmer Oguzhan Tasli (1. CfR Pforzheim) ab dem Sommer seine Kickstiefel für die Macht vom Dorf schnüren wird. Tasli studiert derzeit in Augsburg und wird dann nach Rastatt ziehen. Er hat beim SC Freiburg II und der TSG Hoffenheim II auch schon Regionalliga-Luft geschnuppert. Nach der Pause wird Tasli nicht mehr für Pforzheim spielen, sondern sich seinem Studium widmen. Kein Thema beim SVO ist laut Bosselmann das Kuppenheimer Offensivtalent Emanuele Giardini. Ein Test beim Verbandsligisten SV Endingen gewann man mit 4:2. Überraschende Kehrtwende von Marius Ochsenfeld. Im Sommer wollte der Stürmer den Bezirksligisten SV Forbach ohnehin verlassen und zum B-Kreisligisten SV Michelbach wechseln. Jetzt wechselt er sofort - jedoch zum Bezirksligisten FV Muggensturm. Im Sommer werden dann die Karten wohl neu gemischt. Aufatmen beim SV Vimbuch: Dem Tabellenführer der Kreisliga A Süd bleiben auch in der kommenden Runde die Talente Lukas Kolsch und Marius Graß erhalten. Kolsch war beim Verbandsligisten SV Bühlertal im Gespräch, Graß beim Landeslisten VfB Bühl. A-Kreisligist FV Ötigheim hat den Vertrag mit Spielertrainer Oliver Herrmann um ein weiteres Jahr verlängert. Christian Seger vom Verbandsligisten SV Linx (5:1-Sieger im Test gegen den SV Sinzheim) wird in der neuen Saison Spielertrainer beim Landesligisten TuS Oppenau. Derweil rüstet Landesliga-Tabellenführer TuS Durbach auf. Aus Rammersweier kommt Marco Maier, aus Stadelhofen Raphael Bauhöfer. Bei Schlusslicht Phönix Durmersheim gab Trainer Christian Hofmeier sein Okay für eine weitere Saison. Sein Team verstärkt künftig Mark Zimmermann (SV Au). Spielausschuss Günter Schlager wird sich nach Rundenende zurückziehen, nachdem mit Martin Homozi ein neuer sportlicher Leiter gefunden wurde. (hu)

