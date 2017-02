Mit Auftritt und Remis zufrieden

Hätte man dem Karlsruher SC vor dem sonntäglichen Zweitligaspiel in Bochum einen Punkt angeboten, die Verantwortlichen hätten wohl dankend zugegriffen. Direkt nach dem mit 1:1 zu Ende gegangenen Spiel machte sich bei den Gästen hingegen ein wenig Enttäuschung breit. "Es kotzt mich an, dass wir nicht mit einem Dreier heimfahren", stellte Moritz Stoppelkamp gar fest.

Der Karlsruher Linksaußen und seine Mitspieler hatten dem sich vehement gegen die erste Heimniederlage dieser Saison wehrenden VfL am Ende aber nicht mehr genug entgegenzusetzen, um das "Revier" als Sieger verlassen zu können. "Wir hatten gefühlt nur noch zehn Prozent Ballbesitz", beschrieb KSC-Keeper René Vollath die Kräfteverhältnisse in der Schlussphase der von beiden Teams sehr intensiv geführten Partie. Bochums Johannes Wurtz (85.) glich die Karlsruher Führung durch Neuzugang Stefan Mugosa (74.) schließlich aus. Mehr als ein Unentschieden sei für seine Schützlinge angesichts ihrer Verletzungssorgen letztendlich "nicht drin" gewesen, fand VfL-Coach Gertjan Verbeek, der durchaus zufrieden bilanzierte: "Wir haben Charakter gezeigt."

Und siehe da: Auch KSC-Präsident Ingo Wellenreuther ("Das war ein verdienter Punkt für uns"), Oliver Kreuzer ("Der Bochumer Ausgleich lag in der Luft") und Cheftrainer Mirko Slomka ("Das 1:1 war korrekt und für beide Mannschaften verdient") zeigten sich ein paar Minuten nach Abpfiff mit dem Auftritt der Wildparkprofis und deren Teilerfolg zufrieden.

Am Morgen danach machte Mirko Slomka indes Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus schwere Vorwürfe. "Das war ein klarer Elfmeter an Erwin Hoffer", sprach der KSC-Coach die 71. Minute und mit ihr ein Foul von Anthony Losilla am KSC-Stürmer an. Zudem bekrittelte er die Verwarnungen für Hoffer (10.), Dennis Kempe (20.) und Jordi Figueras (45.), die die Unparteiische nach seiner Meinung viel zu schnell ausgesprochen hatte. "Die Bochumer wurden alle erst einmal ermahnt", stellte Slomka fest.

Zumindest Kempe ist deswegen am Samstag (13 Uhr) gesperrt, wenn der KSC (18 Punkte) bei seinem oberen Tabellennachbarn TSV 1860 München (19 Zähler) zu Gast ist. Außerdem hatten die "Löwen" bei der Ausleihe von Torschütze Mugosa an den KSC darauf bestanden, dass dieser in München nicht zum Einsatz kommt.

Um den in Bochum verpassten Auswärtssieg bei den Löwen nachholen zu können, fordert Slomka bessere Arbeitsmöglichkeiten ein. "Das schnelle Umschalten ist auf unserem Platz nur schwer zu trainieren." Ab morgen möchte Slomka deshalb auf andere Anlagen ausweichen, zunächst auf den Platz des benachbarten KIT. (fal)