Panthers fegen ASV aus der Halle Klarer hätte die Reaktion nicht ausfallen können: Eine Woche nach der 20:31-Pleite in Ottersweier bekam die Ottenhöfener Reserve die Antwort der Panthers Gaggenau schmerzhaft zu spüren. Der ASV wurde mit 40:23 aus der Halle geschossen. Misslungen dagegen der Auftritt der SG Steinbach/Kappelwindeck II beim TuS Memprechtshofen (28:33), so dass nun im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Bezirksklasse alles auf einen Zweikampf zwischen den Panthers und der SG Muggensturm/Kuppenheim II hindeutet. Panthers Gaggenau -

ASV Ottenhöfen II 40:23 Von Beginn an waren die Gastgeber gewillt, die Niederlage gegen die TSO vergessen zu machen. Bis zum 11:9 nach 15 Minuten war das Match noch offen. Danach gelangen den Panthers vier Tore in Folge. Bis zur Pause waren sie auf 21:13 enteilt. Nach Wiederbeginn machten die Murgtäler dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Beim 31:16 (40.) stand der Heimsieg längst fest. Der Rest war nur noch Formsache (37:20/50.). Tore für Gaggenau: Isufi 12/4, Deck 7, Friedrich 6, Koinzer 5/1 Lang 4, Höwing 3, Spallek 2, Kraft 1 - für Ottenhöfen: Blust 10/1, Vogt 5, Münz 4/1, Huber, A. Schmälzle je 2. Muggensturm/Kupp. II -

BSV Sinzheim II 29:21 Die SG sorgte frühzeitig für klare Verhältnisse. Den ersten Zwischenspurt auf 9:4 konterten die Gäste noch (12:11/22.), nach einer Auszeit ließen die Hausherren bis zum Pausenpfiff keinen Treffer mehr zu. Mit dem 18:11 nach dem ersten Durchgang war der Grundstein zum Sieg gelegt. Zwei weitere Tore zum 20:11 beseitigten jegliche Zweifel. Fortan lagen zwischen den beiden Teams bis zum Ende sieben bis neun Tore Unterschied. Tore für Muggensturm: Hofacker 6, Wagner 5, Haller 5/3, M. Freyer 3, P. Freyer 3/1, Dey, Lehmann je 2, Krauth, Quintieri, Stahlberger je 1 - für Sinzheim: Herbert 7/4, Marcel Walter 4, Schmitz, Kevin Walter je 3, Richter, Schaefer, Dominik Walter, Vogel je 1. Knapper Sieg für die HSG Murg TuS Memprechtshofen -

SG Steinb./Kappel. II 33:28 Der TuS fand gut hinein (3:1), auch nach dem 6:6 (13.) konnten die Hausherren immer wieder in Führung gehen, doch die SG ließ sich nicht abschütteln. Im zweiten Durchgang (Halbzeit 16:16) kam der TuS immer besser zur Geltung. Vor allem durch Tore über den Rückraum setzten sich die "Römer" bis zur 40. Minute auf 22:18 ab. Zehn Minuten später war mit dem Treffer zum 30:22 bereits die Vorentscheidung gefallen. Zum Ende konnten die Gäste nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Tore für Memprechtshofen: Geibel 7, Neuschütz 6, Schneider, Lacker je 5, Trinkaus 4, Urban 3, Weger 2, Petrat 1 - für Steinbach: Elies 10/3, Müller 7, Hochstuhl, Oser je 4, Schreiber 2, Meier 1. HSG Hardt II -

HSG Murg 25:26 Die Hausherren präsentierten sich gegenüber den Vorwochen besser und zeigten eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Dass dies aber nicht zu Punkten reichte, lag unter anderem an sechs Zwei-Minuten-Strafen in den letzten zehn Minuten, die aus Sicht der Gastgeber nicht alle gerechtfertigt waren. Zuvor hatte die Landesliga-Reserve nach einem 1:5-Fehlstart und einem 10:13-Pausenrückstand beim 20:20 (50.) erstmals ausgeglichen. In der Schlussphase ging Hardt trotz Unterzahl mehrmals in Führung, zuletzt mit 25:24. Doch am Ende jubelten die Gäste. Tore für Hardt: Semt 7, Hofmann, Bertsch je 4, Schilling 3, Rau 3/2, Stolz, Dosenbach je 2 - für HSG Murg: Grässel 10/1, Gerstner 5, Ruckenbrod 4, Weiler 3, Meyer 2, Künstel, Schaal je 1. SG Freudenstadt/Baiersb. -

TuS Helmlingen II 38:33 Insbesondere in der ersten Hälfte konnte die SG überzeugen. Überaus positiv zahlte sich die Rückkehr von Routinier Ludwig Sättler aus, der mit zehn Treffern erfolgreichster Torschütze war. Nach einem ausgeglichenen Start zogen die Gastgeber sukzessive davon und gingen zur Halbzeit mit einer 20:12-Führung in die Kabinen. Im zweiten Abschnitt schaltete die SG einen Gang zurück, der Sieg geriet aber nie in Gefahr. Tore für Freudenstadt: Sättler 10, Schulz 9/6, Baur 6, M. Bauer 3, K. Bauer, Schwab, Lieb, Benzing je 2, Seeger, Beharry je 1 - für Helmlingen: F. Fritz 8/1, Ludwig, König je 5, Karch 4, Posavec 4/1, Reichenberger 3, Weber, Lasch je 2. In der Kreisklasse A feierten der TV Sandweier III und der BSV Sinzheim III Kantersiege. Die Tabellenspitze bleibt unverändert. Die Sinzheimer Reserve hat in der Frauen-Bezirksklasse ihre Siegesserie durch das 41:20 gegen Ottenhöfen II ausgebaut. Der TuS Helmlingen hat nach der knappen 27:29-Niederlage bei Steinbach/Kappelwindeck III mit dem Ausgang der Meisterschaft nichts mehr zu tun. (mabu)

