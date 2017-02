Duell der Nordlichter

"Must-Win-Spiel" für TV Sandweier Baden-Baden (moe) - Die Niederlage in Weinsberg hängt den Sandweierer Oberliga-Handballern noch etwas nach. Doch zum Trübsal blasen ist keine Zeit, denn am morgigen Samstag gastiert die HSG Konstanz II in der Rheintalhalle - "ein Must-Win-Spiel", so Trainer Ralf Ludwig (Foto: toto). » Weitersagen (moe) - Die Niederlage in Weinsberg hängt den Sandweierer Oberliga-Handballern noch etwas nach. Doch zum Trübsal blasen ist keine Zeit, denn am morgigen Samstag gastiert die HSG Konstanz II in der Rheintalhalle - "ein Must-Win-Spiel", so Trainer Ralf Ludwig (Foto: toto). » - Mehr