Von Lampenfieber vor Turnieren keine Spur

Von Fiona Herdrich Sofia Bersch weinte vor Glück. Sie hatte sich nervös ein Loch in den Daumen gepult. Elias Nazarenus fiel auf die Knie, als verkündet wurde, dass sie die German Open Championships in Stuttgart gewonnen hatten - als erstes deutsches Kindertanzpaar überhaupt. Das war im vergangen Sommer. Turniere wie die Landesmeisterschaft am kommenden Samstag in Karlsruhe nehmen die beiden Elfjährigen inzwischen auf die leichte Schulter. Viel wichtiger für sie auf dem Weg zur Profikarriere sind internationale Wettbewerbe. Eigentlich wollte Elias mit acht Jahren lieber Eishockey spielen. Mutter Eugina Nazarenus hatte aber andere Pläne und schickte ihn mit seiner Schwester zum Tanztraining. Doch bis Elias Gefallen an diesem Sport fand, brauchte es ein bisschen Zeit -und ein Handy, mit dem der Freiburger sich bestechen ließ. Auch für Sofia hat ihre Mutter diesen Sport ausgesucht, als sie gerade mal fünf Jahre alt war. "Andere gehen zur musikalischen Früherziehung, mein Kind ging zum Tanzen", betont Olga Barahusti. Anders als Elias war das Mädchen aus Karlsruhe gleich mit dem Tanzfieber infiziert. Trainer Sergin Luca brachte die Kinder, deren Wohnorte rund 180 Kilometer auseinanderliegen, im April 2014 zusammen. Barahusti war zunächst skeptisch, ob das funktionieren kann. Doch da Sofia bereits längere Zeit ohne Partner war, war sie mit einem Probetraining einverstanden. Tänzerisch stimmte die Chemie von Anfang an. Seitdem waren die Schüler auf Turnieren in Lettland, Slowenien, Frankreich und Spanien. Standard gehört zwar auch zu ihrem Repertoire, doch der Fokus liegt ganz klar auf Latein. Trainiert wird in der Regel einmal die Woche in Offenburg, einmal in Freiburg und einmal beim Schwarz-Weiß-Club in Pforzheim - vor Wettbewerben natürlich noch mehr. Da müssen Hausaufgaben schon mal verschoben oder im Auto erledigt werden. Auch für andere Hobbys bleibt keine Zeit. "Mein Leben ist Schule und Tanzen", erklärt Elias. Seine Mutter schiebt noch hinterher, dass er hin und wieder auch seine Freunde treffe. Der Nachwuchs beim SWC Pforzheim boomt. Die Minis fangen dort mit zwei Jahren an zu tanzen. Zur Landesmeisterschaft haben sich rund zehn Paare der Klassen Junioren B und Jugend A Latein aus der Goldstadt angemeldet. Auch der Baden-Württembergischen Tanzsportverband, der das Turnier organisiert, hat ein Büro im Landesleistungszentrum des Pforzheimer Vereins. Was die Jungen anzieht, sind laut Sprecherin Sigrun Aisenbrey die Pforzheimer Stars. Hier tanzen die Deutschen Meister Marius Balan und Khrystyna Moshenska. Die Vorbilder, denen Sofia und Elias nacheifern, sind Nina Bezzubova und Nino Langella. Zwar sind die ganz Großen viel unterwegs. Doch die Kinder schauen sich gerne das ein oder andere ab, egal ob beim Training oder auf Youtube. Während Elias und Sofia beim Gruppentraining mit Chefcoach Harry Körner Synkopen im Cha-Cha-Cha üben, warten ihre Mütter bis sie wieder als Taxi nach Hause gebraucht werden. Drinnen albern die Kinder in einer Pause mit dem Trainer herum. "Wir hoffen, dass er im Sommer noch ein bisschen wächst", erklärt Körner mit Blick auf Elias, den seine Partnerin um wenige Zentimeter überragt. Die Aufgabe, die Körner heute stellt, lautet: Bis zum Ende ihres Trainings muss Sofia die Urlaute, die ihr Tanzpartner bei gewissen Figuren ausstößt, imitieren und zur gleichen Zeit wie er von sich geben - wie bei einem perfekt abgestimmten Paar. Von Nervosität vor dem Turnier am Samstag ist bei den beiden Schülern nichts zu spüren. Wer Profi werden will, tanzt so eine Landesmeisterschaft mit links.

