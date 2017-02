Ungeschlagen Primus In den Luftgewehrwettkämpfen in der A-Liga im Schützenkreis Hohenbaden dominierte die erste Mannschaft des SV Obertsrot erneut und wiederholte den Sieg der letztjährigen Runde abermals ungeschlagen. Nach der Vorrunde der sechs gestarteten Mannschaften, die in zwei Gruppen mit jeweils drei Teams eingeteilt waren, führten Baden-Baden Balg II und Obertsrot je eine Gruppe an. Das abschließende Finalschießen, auf der Anlage des SV Obertsrot bot wiederum spannenden Schießsport. Dieser Finaltag entschied über Gesamtsieg und Platzierungen. Der SV Weisenbach hatte seine Mannschaft zu diesem Endkampf kurzfristig zurückgezogen, weshalb Kreissportleiter Philippe Lyet im Zeitplan umdisponieren musste. Zunächst gab es zwei Überkreuz-Paarungen, bei dem der Zweite der Gruppe A auf den dritten der Gruppe B traf und umgekehrt. Die Sieger dieser Duelle mussten danach jeweils gegen einen der ersten aus der Vorrunde antreten. Die beiden Letzten kämpften um Rang fünf und sechs. Das abschließende Match bildete dann das Duell der beiden Gruppensieger der Vorrunde. So traf zunächst die zweite Mannschaft aus Obertsrot auf die Akteure vom SV Oostal Baden-Baden und gewann den Vergleich mit 4:1 Punkten. In der zweiten Begegnung hatte Forbach keinen Gegner, da Weisenbach fehlte, und siegte so 5:0. Oostal Baden-Baden musste in ihrem abschließenden Match ebenfalls ohne Gegner schießen, wofür sie mit 5:0 und Rang fünf in der Endabrechnung belohnt wurden. Im Vereinsduell der Obertsroter "Ersten" gegen die Reserve siegte der Favorit mit 5:0. Im vorletzten Wettkampf traf die zweite Mannschaft des SV Eichenwald Balg auf Forbach, den die Murgtäler unangefochten mit 4:1 Punkten für sich entschieden. Beim abschließenden Vergleich zwischen Obertsrot und Eichenwald Balg II wurde der Ligasieger gekürt. Auch die Akteure vom Baden-Badener Stadtteil konnten den Siegeszug von Obertsrot nicht aufhalten und verloren klar mit 0:5. Der SV Forbach landete auf Rang zwei, Dritter wurde der SV Eichenwald Balg II. Die beiden Ersten dieser Wettkämpfe sind beim Relegationsschießen zur Verbandsliga Nord für die nächste Saison startberechtigt. Die Einzelwertung gewann wie im Vorjahr Heike Mühleisen (Oostal) mit 2 276 Ringen vor Kathrin Welsch aus Obertsrot, die mit 2270 Ringen nur sechs Ringe weniger erzielte. Auf Rang drei folgte Leon Kuhlmann (Obertsrot, 2 217). Tobias Warth und Helmut Fritz (beide Forbach) belegten gemeinsam mit 2 209 Ringen Rang vier.(kw)

