Ziemlich zähes Unterfangen

Ein bisschen hängt Ralf Ludwig die Niederlage beim TSV Weinsberg noch nach. Wobei es eigentlich nur zwei Minuten sind, die den Trainer des Handball-Oberligisten TV Sandweier in der Retrospektive besonders plagen: In der 53. Minute brachte Max Mitzel die Grün-Weißen nach einer tollen Aufholjagd mit dem Treffer zum 29:28 erstmals in Führung, Sekunden später musste obendrein Weinsbergs Jan König mit einer Zeitstrafe vom Feld - Vorteil Sandweier. Am Ende wurde es aber doch nichts mit dem ersehnten Auswärtssieg.

"In dieser Phase haben wir dreimal die falsche Entscheidung getroffen", hadert Ludwig. So erzielte der TSV in Unterzahl zwei Treffer, um wenig später den Sack zuzumachen. "Wenn wir in dieser Situation nachlegen, dann bin ich mir 1000 prozentig sicher, dass wir die zwei Punkte mit nach Hause nehmen", betont Ludwig. Weil aber das Steinbrück'sche "Hätte, hätte Fahradkette" keinem wirklich weiterhilft, rückt der TVS-Trainer lieber das morgige Heimspiel gegen die Zweitliga-Reserve der HSG Konstanz in den Vordergrund: "Ob wir jetzt in Weinsberg gewonnen haben oder nicht, die Heimspiele müssen wir so oder so gewinnen. Deshalb sind wir voll fokussiert."

Wenn Ludwig an die bisherigen Duelle gegen die Seehasen denkt, löst die Erinnerung wahrlich keine Jubelstürme aus: "Die liegen uns nicht so richtig." Die 25:28-Hinspielniederlage ist der jüngste Beweis für diese Thesen. Und so rechnet Ludwig auch beim erneuten Aufeinandertreffen in der Sandweierer Rheintalhalle mit einem "ziemlich zähen Unterfangen". Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Gäste angesichts der wenig rosigen Tabellensituation - die HSG rangiert auf Platz 13 - zuletzt aus dem Kader der ersten Mannschaft bedient haben. Das ändert aber nichts am Sandweierer Selbstverständnis: "Das ist ein Must-Win-Spiel für uns. Egal wer kommt, wir werden den größeren Siegeswillen an den Tag legen und das Spiel gewinnen", so Ludwigs unmissverständliche Ansage.

Dem TVS-Coach ist dabei bewusst, dass es kein "taktisches Geplänkel geben wird", vielmehr seien Kampf und Leidenschaft entscheidend. Und: "Wir müssen mit voller Überzeugung aufs Tor werfen - als gäbe es kein Morgen mehr", so Ludwig. Ob dann auch Max Mitzel die nötige Entschlossenheit an den Tag legen kann, ist noch nicht ganz klar, nach einer Grippe ist der quirlige TVS-Akteur noch nicht ganz fit. Sicher fehlen wird Johannes Henke, der Polizist ist dienstlich verhindert. Sollte Mitzel ausfallen, wäre Ludwig seiner zwei offensiven Defensivspezialisten beraubt. Doch der Coach hat vorgebaut: "Wir haben im Training eine Alternative getestet", erklärt Ludwig ein wenig geheimnisvoll, "das hat ganz gut geklappt."