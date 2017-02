Gelungener Auftakt in der Kunstturn-Oberliga

Für die erste Mannschaft des TV Muggensturm begann jetzt die dritte Saison in der badischen Kunstturn-Oberliga. Mit gleich drei Begegnungen an einem Wettkampftag waren Adrienne und Kristin Großbaier, Samira Engel, Kristina Rauch, Hannah Münster und Marie Schneider von Beginn an gefordert. Neben der TG Karlsruhe-Söllingen III trafen sie auf die beiden Aufsteiger aus der Verbandsliga, SG Walldorf Astoria und dem Team des PTSV Jahn Freiburg, die bereits im Vorjahr einen starken Eindruck hinterließen.

Startgerät war der Stufenbarren. Hier mussten die Turnerinnen ihre anspruchsvollen Übungen mit Riesenfelgen und Handständen gespickt, um jeden Preis durchturnen, wollten sie nicht gleich in die Defensive geraten. Kleinere Fehler in der Ausführung schlichen sich zwar bei Marie Schneider und Kristina Rauch ein, doch mit insgesamt 28,95 Punkten war man nicht weit von den anvisierten 30 Punkten entfernt. Nur die Karlsruher Nachwuchsriege übertraf mit 34,75 Punkten alle Erwartungen und unterstrich die professionelle Arbeit im Turnzentrum der KRK.

Eine herausragende Vorstellung bot dann Kristina Rauch am Schwebebalken. Nahezu fehlerfrei bewegte sie sich auf den zehn Zentimetern und heimste mit 12,40 Punkten und einem Zähler Vorsprung die Tageshöchstwertung an diesem Gerät ein. Mittelfristig befanden sich die Mittelbadnerinnen zwar auf dem letzten Platz, doch die schwierigsten Geräte lagen bereits hinter ihnen.

Wie eng die Leistungsdichte am Boden war, lassen die Ergebnisse aller Teams, die zwischen 36,00 und 35,50 Punkten lagen, erahnen. Schraubenbewegungen und gestreckte Salti waren Standard, so auch beim TVM. Adrienne Großbaier, die nach einer Verletzungspause wieder angreifen konnte und eine tolle Übung darbot, steuerte wertvolle 12,10 Punkte zum Mannschaftsergebnis bei. Der Wettkampf für die Muggensturmerinnen entschied sich schließlich am Sprung. Im Vorfeld wurden bereits viele saubere Tsukaharas gezeigt. In den eigenen Reihen waren nur die von Kristin und Adrienne Großbaier geplant, bis sich auch Kristina Rauch dafür entschied. Eine wichtige Entscheidung, denn sie sammelte gemeinsam mit Adrienne und Samira Engel, die ihren Yamashita nahezu perfekt sprang, die entscheidenden Zehntel für das zweitbeste Gesamtergebnis an diesem Tag.

Es siegten die TG Karlsruhe-Söllingen mit 138,75 Punkten vor Muggensturm mit 133,70 Punkten und der Mannschaft der SG Walldorf Astoria sowie dem PTSV Jahn Freiburg, die 130,65 Punkte erturnten. Bereits morgen fährt das Team aus Muggensturm nach Mannheim-Neckarau, wo es auf die Reserve der TG Mannheim und die Wettkampfgemeinschaft Neckar-au-Grünstadt trifft.(red)