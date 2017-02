Zahnlose "Löwen"? Von Hans Falsehr An seinem Pokal-Aus am Mittwochabend beim Drittligisten Sportfreunde Lotte (0:2) möchte Mirko Slomka den TSV 1860 München nicht messen. Der KSC-Trainer hat sich zwar den ganzen Achtelfinalauftritt der Löwen, die in der ersten Runde den KSC eliminiert hatten (2:1), im Fernsehen angeschaut. Wegen der äußeren Widrigkeiten "hatte die Partie nach 25 Minuten aber nichts mehr mit Fußball zu tun." In der Vorbereitung auf das morgige Spiel der Wildparkprofis in der Allianz-Arena (13 Uhr) sei für ihn das heute vor einer Woche 1:2 in Bielefeld verlorene Spiel des TSV der Maßstab. Die Stimmungslage bei den Gastgebern des KSC sei nach der Pokalniederlage natürlich nicht ideal, vermutete Slomka gestern. "Der TSV wird sicher nicht vor Selbstvertrauen und Spielfreude strotzen." Er aber gehe davon aus, dass die Sechziger "mit jedem Spiel besser werden." Die Abstimmung und die Kommunikation in der Mannschaft des Tabellen-14. (19 Punkte) werden sich entwickeln, die Handschrift des Portugiesen und Meistertrainers Vitor Pereira (2011/12 und 2012/13 mit dem FC Porto, 2014/15 mit Olympiakos Piräus) immer lesbarer werden. Kreuzer erwartet Duell auf Augenhöhe KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer, der vom 5. November 2015 bis 22. Juni 2016 in gleicher Position beim TSV 1860 tätig war, erwartet ein "Duell auf Augenhöhe", sagt aber auch: "Wir fahren dort hin, um zu gewinnen." Trainer Slomka fordert "mindestens ein Unentschieden" von seiner Mannschaft. Denn das wäre die Basis dafür, die bisherige Punktausbeute - zwei pro Spiel - eine Woche später, mit einem Heimsieg gegen Union Berlin, aufrechterhalten zu können. "Mit diesem Schnitt wäre der Klassenerhalt kein Problem." Nicht spielfähig in München sind die verletzten KSCler Boubacar Barry, Florian Kamberi und Manuel Torres. Noch im Aufbautraining befinden sich Gaetan Krebs, Ylii Sallahi und Martin Stoll. Dennis Kempe ist Gelb-gesperrt, und bei der Ausleihe von Stefan Mugosa an den KSC ließ 1860 München den Einsatz seines bisherigen Stürmers im morgigen Spiel ausklammern. Bei Zuwiderhandlung müsste der KSC eine Million Euro (!) Strafe an den TSV zahlen. Anstelle von Mugosa, der beim 1:1 des KSC in Bochum von der Bank kam und die zwischenzeitliche 1:0-Führung der Gäste erzielte (74.), wird wohl Oskar Zawada ins 18-köpfige Aufgebot der Badener berufen werden. Wer Startspieler Kempe ersetzen wird, ließ Mirko Slomka gestern noch offen. "Enrico Valentini oder Benedikt Gimber - wir müssen erst noch schauen, wer besser zu Münchens Rechtsaußen Amilton passt."

