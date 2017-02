Panthers wollen nicht ins offene Messer laufen Zwei Punkte trennen die Panthers Gaggenau (21:7) derzeit von der SG Muggensturm/Kuppenheim II (23:5). Wo der Tabellenzweite die beiden Zähler hat liegen lassen, dorthin leiten zwei Spuren. Eine führt nach Ottersweier. Dort rutschten die Murgtäler vor zwei Wochen beim Schlusslicht der Handball-Bezirksklasse aus. Die zweite reicht zurück in den Oktober, als die Panthers ihren Sieg gegen die dritte Mannschaft von Muku wegen eines formellen Fehlers am grünen Tisch aberkannt bekommen haben. So weckt das morgige Rückspiel gegen den Aufsteiger (7:19) beim Titelkandidaten unschöne Erinnerungen. Diese sollen allerdings in den Hintergrund treten, denn schon die Auswärtsaufgabe an sich findet Christian Kohlbecker schwer genug. "Es wird sicher der unangenehme Gegner werden wie im Hinspiel, in dem wir uns lange Zeit sehr schwergetan haben", mutmaßt der Panthers-Coach. Geduld sei gefragt, um nicht ins offene Messer zu laufen, wenn die SG Muku III wieder lange Angriffe fahren wird, um den Gegner aus der Defensive zu locken. Außerdem, so Kohlbecker, müsse sein Team an die zuletzt gegen Ottenhöfen gezeigte Leistung anknüpfen und - den Auftritt in Ottersweier noch vor Augen - "von Beginn an konzentriert, engagiert und entschlossen auftreten". Nicht unwahrscheinlich erscheint es derweil, dass an diesem Wochenende der Tabellenführer ins Stolpern gerät. Der Primus Muku II muss bei der SG Steinbach/Kappelwindeck II (14:10) ran. "Wenn wir in der Abwehr stabil stehen und unsere Chancen besser nutzen, könnte es wieder ein interessantes Spiel geben", hält sich Steinbachs Coach Alexander Seifried zwar mit Ankündigungen zurück, sicher ist aber, dass seine "hochmotivierten Jungs" nicht so einfach klein beigeben werden. Auch deshalb fordert sein Gegenüber Patrik Bukovic auf dem Weg zurück in die Landesliga einmal mehr "höchste Konzentration, höchstes Tempo und höchste Disziplin, um die nächsten zwei Punkte einzufahren". Nach ihrem Coup gegen Gaggenau geht die TS Ottersweier II (7:19) zwar mit Rückenwind in die Partie gegen Freudenstadt/Baiersbronn (17:11), die SG ist für TSO-Coach Marcel Röll dennoch "klarer Favorit". Daran könne auch der überraschende Punktgewinn aus der Hinrunde nichts ändern. Nicht zuletzt aufgrund der deutlichen Tabellensituation - Freudenstadt belegt den vierten Platz - seien die Rollen klar verteilt. Eng beieinander liegen dagegen der TuS Helmlingen II (12:16) und der TuS Memprechtshofen (11:17). Nicht nur räumlich, sondern auch in der Tabelle sind die beiden Vereine auf den Rängen sieben und acht Nachbarn. Was an den "Römern" liegt, die zuletzt drei Spiele nacheinander gewannen und nun sogar die Chance haben, am Lokalrivalen vorbeizuziehen. "Wir treffen auf einen starken Gegner", sagt deshalb Michael Hänsel, Teamsprecher der Südbadenliga-Reserve. Wenn sie das Derby wie im Hinspiel (29:25) für sich entscheiden möchten, müssen sie auf dem Posten sein und dürfen sich nur wenige Fehler erlauben. Letztlich sei gegen Memprechtshofen wie immer "alles möglich". Zum Krisengipfel kommen zudem morgen der seit vier Spielen sieglose BSV Sinzheim II (14:14) und die Reserve der HSG Hardt (10:20), die sechs Niederlagen in Folge bezog. Nicht nur aufgrund des Heimvorteils sollte tendenziell eher die Phönix-Serie ein Ende nehmen. (mabu)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Obertsrot

Obertsroter Schützen top Obertsrot (red) - Gelungene Titelverteidigung. In den Luftgewehrwettkämpfen in der A-Liga im Schützenkreis Hohenbaden dominierte die erste Mannschaft des SV Obertsrot (Foto: Verein) und wiederholte den Sieg der letztjährigen Runde. Das Erfolgsteam blieb dabei ungeschlagen. » Weitersagen (red) - Gelungene Titelverteidigung. In den Luftgewehrwettkämpfen in der A-Liga im Schützenkreis Hohenbaden dominierte die erste Mannschaft des SV Obertsrot (Foto: Verein) und wiederholte den Sieg der letztjährigen Runde. Das Erfolgsteam blieb dabei ungeschlagen. » - Mehr